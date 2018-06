Študenti vítajú reformu školstva, legislatíva však nie je garanciou kvality vysokých škôl

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.s) – Študentská rada vysokých škôl víta postupné kroky k reforme vysokého školstva. V utorok schválil parlament zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a novelu zákona o vysokých školách. Potrebné legislatívne úpravy vnímajú študenti pozitívne ako spružnenie systému a ako príležitosť, ktorú však musí akademické prostredie zodpovedne využiť.

Legislatíva je len rámec, kvalita a atraktivita štúdia často zlyháva na najnižších úrovniach napriek dodržaniu formálnych kritérií. Zavedenie hodnotenia kvality vzdelávania popri hodnotení vedeckej činnosti môže priniesť očakávané zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu a užšie prepojenie vedeckej a výskumnej činnosti s výsledkami vzdelávania, čo pocítia študenti na kvalite výučby.

Súčasť systému kvality

Ako agentúru SITA informoval podpredseda pre vzťahy s verejnosťou Študentskej rady vysokých škôl Martin Mlynár, novým zákonom sa stávajú študenti plnohodnotnou súčasťou systému zabezpečovania kvality. Zákon ráta tiež s vytvorením zoznamu študentských hodnotiteľov, ktorí budú súčasťou pracovných skupín akreditačnej agentúry.

Účasť študentov môže výrazne prispieť k vzdelávaniu zameranému na potreby študenta a pomôcť zatraktívniť štúdium pre mladých. Novinkou je tiež nárok na jeden rok v nadštandardnej dĺžke štúdia bez poplatku pre študentov, ktorí absolvujú štúdium v zahraničí a pre študentov poberateľov sociálnej podpory.

„Našou snahou bolo podporiť aktívnych študentov a študentov, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších rodín. Po novom si budú môcť teda flexibilne vybrať tempo štúdia bez toho, aby boli potrestaní formou poplatkov za štúdium,“ vysvetlili študenti.

Financovanie študentských aktivít

Študentská rada taktiež presadila zákonnú možnosť financovať študentské aktivity – organizácie, spolky, krúžky z rozpočtu ministerstva, popri už existujúcej podpore kultúrnej a športovej činnosti študentov.

„Podpora študentského aktivizmu je pre nás veľmi dôležitá, keďže adekvátna podpora na realizáciu nápadov a projektov vedie k zlepšeniu študentského prostredia a vytvára možnosti pre ďalších mladých a budúce generácie študentov,“ tvrdia študenti a dodávajú, že legislatívne zmeny hodnotia ako začiatok. Upozorňujú na nevyhnutné ďalšie opatrenia pre zlepšenie kvality vysokých škôl, ktorým sa politická reprezentácia nemôže vyhnúť.

Postupné zvyšovanie investícií do školstva musí byť garantované tak, aby sme sa približovali na úroveň priemeru krajín OECD. Podľa študentskej rady vysoké školy trápi aj výrazný modernizačný dlh do infraštruktúry, čím sa stávame menej atraktívnymi v porovnaní so zahraničnými univerzitami.

Nemožno obísť výraznejšiu podporu vedeckej činnosti, zlepšenie postavenia učiteľov, podporu medzinárodnej spolupráce a rozširovanie mobilít pre študentov, ktoré sú nevyhnutné pre atraktívne vysoké školstvo. „Preto budeme naďalej presadzovať, aby sa vzdelávanie stalo ozajstnou prioritou a sledovať splnenie sľubov politickej elity,“ uzavreli.