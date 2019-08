Sú to liberálni fašisti, reaguje Harabin na trestné oznámenie podané Inštitútom ľudských práv

Sudca najvyššieho súdu Štefan Harabin ocenil, že mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) na neho podala trestné oznámenie, pretože ho vlastne podala sama na seba.

V rozhovore pre agentúru SITA tak reagoval na trestné oznámenie, ktoré na neho podala táto mimovládna organizácia na Generálnej prokuratúre SR pre jeho výroky po tom, čo mu udelili titul Homofób roka.

Extrémna organizácia

„Je to fašistická ultra liberálna extrémna organizácia, ktorá nemá v právnom štáte obdobu. Predpokladám, že prokurátor sa bude zaoberať aj spôsobom financovania týchto mimovládnych organizácií, prevažne platených zo zahraničia, konkrétne aj Sorosom a zároveň, že sa bude zaoberať aj ich trestným stíhaním, pokiaľ ide o tvorcov homofóbnych akcií, pretože títo ľudia ohovárajú iných bez toho, aby mali na to nejaký reálny základ,“ konštatoval Harabin.

Z obsahu trestného oznámenia podľa sudcu najvyššieho súdu nevyplýva nič, že by sa niekoho dotkol v tom smere, aby to znamenalo trestnú činnosť.

O podaní trestného oznámenia na sudcu Najvyššieho súdu SR agentúru SITA vo štvrtok informoval riaditeľ inštitútu Peter Weisenbacher. Prízvukoval, že Harabin organizátorov ankety označil ako „Soroš-Jugend“.

Prirovnanie k Hitler-Jugend

„Je to zjavné prirovnanie k fašistickej organizácii Hitler-Jugend, ktorá pôsobila počas 2. svetovej vojny. Hitler-Jugend okrem rôznych foriem násilia a zneužívania detí páchala aj vojnové zločiny, používajúc práve detských vojakov. Považujeme to za maximálne urážlivé voči našim členom a členkám, ale najmä znevažujúce pamiatku obetí fašizmu. Navyše sa vyhrážal kolegyni Alene Krempaskej fyzickým násilím, povedal, že na nej dolámu barly. Znova je to okrem evidentnej nevhodnosti reagovania na iný názor fyzickým násilím aj pokus o zastrašovanie, pretože kolegyňa bola v minulosti napadnutá a zmlátená dvoma mužmi,“ povedal Weisenbacher.

Podľa právnika inštitútu Daniela Grejtáka výrok Štefana Harabina poškodzuje česť a dôstojnosť členov Inštitútu ľudských práv ako aj dobré meno organizácie v spoločnosti.

Krivé obvinenie a ohováranie

Podľa Harabina v trestnom oznámení aktivisti Inštitútu ľudských práv zavádzajú a klamú. Je presvedčený, že generálny prokurátor ich začne trestne stíhať pre ohováranie a krivé obvinenie.

Ako uviedol, fyzickým násilím sa Krempaskej nevyhrážal. Na sociálnej sieti totiž 9. júla vyzval organizátorov ankety, aby mu cenu Homofób roka odovzdali v liečebnom dome v Dudinciach, kde sa vtedy nachádzal. Organizátori ankety však jeho ponuku odmietli, že na to čas nemajú a namiesto toho navrhli svoje vlastné miesto odovzdania.

V svojom statuse 10. júla Harabin okrem iného napísal: „Ak však chcú naznačiť, že na niečo také čas nemajú, tak by som sa ich rád opýtal, či minulý rok čas, doprava a financie neboli problém, pretože boli Andrejovi Dankovi odovzdať cenu priamo v Národnej rade Slovenskej republiky. Akosi sa nám zamotali títo „ľudskoprávni aktivisti“. Pravda bude asi niekde inde. Zrejme sa boja, že na nich kúpeľní hostia polámu barly.“

Špionážne rezidencie

Harabin takisto konštatoval, že treba začať legislatívnu diskusiu, aby boli zákonom zakázané mimovládne organizácie, ktoré rozkladajú štát a takisto mimovládne organizácie, ktoré sú platené zo zahraničia, musia byť označené, kým sú platené a z akých zdrojov.

Ako príklad uviedol vzor právnej úpravy v Izraeli či Spojených štátoch amerických. „Nie je možné, aby títo ľudia, o ktorých nikto nevie, kto ich financuje, boli tu špionážnymi rezidenciami cudzích veľmocí a cudzích štátov či záujmových skupín. Sú to liberálni fašisti a treba urobiť už konečne hrádzu extrémnemu a šialenému fašistickému liberalizmu,“ prízvukoval Harabin.

Sudca najvyššieho súdu Štefan Harabin sa stal víťazom siedmeho ročníka ankety o anti-cenu Homofób roka začiatkom júla. Anketu zorganizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv a Dúhové Slovensko.