Sudca vzal do väzby Tatianu, ktorá bodla svojho druha

MICHALOVCE 9. augusta (WebNoviny.sk) – Prokurátor Okresnej prokuratúry Michalovce podal návrh na vzatie Tatiany V. zo Závadky (okres Michalovce), ktorá je stíhaná za zločin ublíženia na zdraví, do väzby.

Ako agentúru SITA informoval hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach Milan Filičko, žena v nedeľu 5. augusta zhruba o 18:00 v rodinnom dome v Sobranciach po predchádzajúcej hádke raz bodla kuchynským nožom do chrbta svojho druha Martina C. Spôsobila mu tým poranenie pľúc s následným hemoralgickým šokom. Toto zranenie si vyžiada liečenie minimálne 60 dní.

“Prokurátor odôvodnil svoj návrh na vzatie ženy do väzby obavou, že obvinená môže pokračovať v trestnej činnosti. Sudca okresného súdu dnes vyhovel návrhu prokurátora a vzal Tatianu V. do väzby. Proti uzneseniu o vzatí do väzby obvinená sťažnosť nepodala,“ uviedol Filičko. V prípade uznania viny hrozí obvinenej trest odňatia slobody na päť až 12 rokov.