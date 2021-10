Reforma ministerky Kolíkovej môže podľa sudcov predražiť a v určitých prípadoch aj spomaliť súdne konanie

Zrušenie štyroch krajských súdov a ich premena na pracoviská sťaží fyzický prístup k odvolacím súdom pre časť účastníkov konania. Platí to najmä v trestných veciach.

Skonštatovalo to Združenie sudcov Slovenska (ZSS) v stanovisku k štyrom návrhom zákonov reformy súdnej mapy. Súdne konanie sa môže podľa ZSS predražiť a v určitých prípadoch aj spomaliť. Agentúre SITA poskytol stanovisko prezident ZSS František Mozner.

Odmietajú východiskovú tézu

Združenie zdôraznilo, že v princípe sa stotožňujú s cieľmi, ktoré reforma súdnej mapy sleduje, a to pokiaľ ide o vytvorenie lepších podmienok pre špecializáciu sudcov na úrovni okresných súdov. To by malo viesť k zvýšeniu výkonu, dôveryhodnosti a kvality súdnictva.