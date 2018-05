Súdna rada neodmieta novelu zákona o sudcoch, no doladenie problémov si žiada odbornú diskusiu

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková sa domnieva, že sudcovia, ktorí sú zorientovaní v problematike a aktívni, dokážu svoju prácu vykonávať aj ako 68- či 70-roční. Uviedla to dnes po zasadnutí Súdnej rady SR na margo návrhu ústavného zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý v jednom z bodov stanovuje vekovú hranicu pre všeobecných sudcov.

Téma na diskusiu

Po novom zanikne všeobecným sudcom automaticky funkcia k 31. decembru toho kalendárneho roka, v ktorom dosiahnu 68 rokov. V súčasnosti sudcov, ktorí tento vek dosiahli, navrhovala na odvolanie Súdna rada SR a následne ich odvolal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

„Veková hranica je téma na diskusiu. Sudca, ktorý je kvalitný a vo výkone, dokáže túto prácu vykonávať aj ako 68- či 70-ročný. Ide o duševnú záťaž, nie fyzickú, takže sa určite dá o tom polemizovať. Ak by novela uspela, priniesla by možno so sebou odstránenie vecí, ktoré vytýkala napríklad Súdna rada SR, ale aj prezident. Na druhej strane, ak bude stanovený vekový strop, nebude možné reagovať napríklad na situácie, keď je nedostatok vhodných kandidátov pripravených okamžite nastúpiť a nahradiť niektorého zo všeobecných sudcov,“ povedala Praženková.

Niekoľko nedoriešených problémov

Podľa Praženkovej nemusí zo zásady nové pravidlo priniesť iba negatívne veci, ale aj pozitívne, zároveň však dodala, že v rámci systému je potrebné doriešiť niekoľko problémov. „Treba sa rozprávať o tom, ako sa bude riešiť situácia, keď napríklad viacero sudcov naraz dovŕši túto vekovú hranicu,“ doplnila Praženková.

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo dnes návrh, ktorým sa upravia podmienky pri voľbe ústavných sudcov, do medzirezortného pripomienkového konania. Aby vstúpila novela do platnosti vrátane vekového stropu pri všeobecných sudcoch, musí získať podporu 90 poslancov Národnej rady SR.