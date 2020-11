Sulík ide opäť proti Matovičovi, strana SaS nepodporí ďalšie celoplošné testovanie

Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) nepodporí ďalšie kolo celoplošného testovania. V pondelok to uviedol jej predseda Richard Sulík.

Vyhodené peniaze

Liberáli však podľa ministra hospodárstva plne podporujú testovanie v najviac postihnutých oblastiach. Podľa

Sulíka by testovanie malo byť robené na základe nejakých dôvodov, malo by mať plán a zámer, inak neprináša výsledky a ide o „vyhodené peniaze“. „Nerobme to hlava, nehlava,“ vyhlásil.

Testovanie na hraničných priechodoch

SaS pritom vo svojom pandemickom pláne navrhuje, aby sa testovali všetci ľudia s príznakmi, ďalej, aby prebiehalo trasovanie a následné testovanie kontaktov.

Podľa liberálov by sa malo testovať aj tam, kde je vysoký výskyt ochorenia, v ohniskách, ale aj pred hromadnými akciami.

Samostatný režim testovania odporúčajú na hraničných priechodoch, ďalej pre subjekty hospodárskej mobilizácie a kritickej infraštruktúry, ako aj pre veľké podniky.