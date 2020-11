Sulík predstavil svoj pandemický plán "Semafor zdravia" na boj proti koronavírusu (video)

aktualizované 23. novembra 9:40

Minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík v pondelok na tlačovej konferencii predstavil svoj pandemický plán na boj proti koronavírusu.

Pandemický plán nazvali „Semafor zdravia“ a rozdelili ho do ôsmich kapitol. V pondelok ho predložia na Ústredný krízový štáb SR, ktorý zasadá od 14.00. Sulík na úvod tlačovej konferencie uviedol, že boj proti pandémii prebieha chaoticky a názory odborníkov sú ignorované.

Ako už priblížil v nedeľu, „Semafor zdravia“ ráta s 36 obvodmi, ktoré kopírujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Obvody, ktoré by boli najviac zamorené, by mali podľa neho opatrenia najprísnejšie. V súčasnosti by podľa Sulíka bola najkritickejšia situácia v obvode Vranov nad Topľou, ktorý by bol čierny. Naopak zelenými obvodmi by boli Lučenec a Veľký Krtíš. V „semafore zdravia“ tiež navrhujú, aby seniori nad 65 rokov dostávali každý mesiac 15 rúšok, ktoré by distribuovala pošta. Tiež chcú obmedziť mobilitu starších ľudí aj s dočasným stopnutím vlakov zadarmo.

Minister školstva Branislav Gröhling na tlačovej konferencii uviedol, že strana SaS je za to, aby sa žiaci vrátili do škôl už 30. novembra.

Video: Tlačová konferencia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem