Figu borovú máme, je to cesta do pekla, kritizuje Matovič pandemický plán Sulíka

Plán strany Sloboda a Solidarita (SaS) je podľa predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) nezodpovedný a je to „cesta do pekla“.

Povedal to pred stredajším rokovaním Ústredného krízového štábu. Premiér doplnil, že ak by plán SaS platil, tak západné Slovensko by mohlo byť zelené a nezaujíma ho, že na východ od Nitry to „horí“. Treba sa podľa neho pozerať na to, či sa neplnia nemocnice.

Premiér plán ministra hospodárstva a šéfa SaS Richarda Sulíka kritizuje. Podľa neho totiž len okopíroval niečo z Česka, niečo z ministerstva zdravotníctva a urobil kompilát. „Figu borovú máme plán,“ povedal predseda vlády. Tvrdí, že Sulíkovi nedal úlohu, aby pripravil takýto plán, ale aby priniesol alternatívu voči komunitnému testovaniu.