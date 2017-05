Sulík radí Dankovi aby sa zamyslel, Národná rada pod jeho vedením dosiahla nové dno

BRATISLAVA 10. mája (WebNoviny.sk) – NR SR pod vedením Andreja Danka dosiahla podľa predsedu SaS Richarda Sulíka nové dno.

Ako povedal v stredu na tlačovej besede, po Pavlovi Paškovi sa mohlo zdať, že hlbšie to už byť nemôže. „Som sklamaný z toho, ako Danko vedie NR SR. Po jeho zvolení som mal mierny optimizmus.Myslel som si, že to bude lepšie ako za Pašku. Žiaľ, je to citeľne horšie,“ vyhlásil.

Nikdy predtým si podľa Sulíka predseda NR SR nedovolil v priamom rozpore s ústavou vydať pokyn zamestnancom, aby otvárali a posudzovali vhodnosť pošty pre poslancov.

Dankovi neustále niečo vadí

„Tomuto predchádzala nezmyselná novela rokovacieho poriadku. Dankovi neustále niečo vadí na druhých ľuďoch, ale mal by začať u seba. Takto nemôže fungovať parlamentná demokracia. Oznamujem týmto Dankovi, že pravidlá platia aj pre neho. Ale jeho ľudia porušili ústavu a v slušnom svete sa za to vyvodzujú dôsledky,“ konštatoval Sulík.

Predseda SaS vyzval Danka, aby usmernil kancelára Daniela Guspana, ktorého novú inštrukciu o zriadení bezpečnostných schránok považuje za výsmech. „Zriaďovať akési bezpečnostné schránky z peňazí občanov je výsmech. Vyprosujem si, aby sa váš zamestnanec dehonestujúco správal k poslancom,“ povedal.

Má sa zamyslieť, či na funkciu dorástol

Danko i Guspan prekročili podľa Sulíka právomoci a popreli poslancom základné práva. „Namiesto ospravedlnenia situáciu zhoršujete. Jediným logickým vyvodením zodpovednosti je odvolanie Guspana,“ povedal s tým, že Danko sa má zamyslieť,či na funkciu predsedu NR SR dorástol.

Guspan minulý týždeň rozhodol, že poslancom NR SR už Kancelária Národnej rady SR nebude otvárať zásielky. Poslanci si môžu na náklady poslaneckého klubu zriadiť P. O. BOX, aby zásielky nechodili na adresu parlamentu. Ak tak neurobia, môžu byť prítomní pri otváraní zásielok v parlamente, alebo dajú súhlas, aby kancelária s listami nakladala, ako uzná za vhodné.