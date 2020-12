Sulík pozastavil nákup antigénových testov a tvrdí, že by ich malo obstarávať Krajčího ministerstvo

Minister hospodárstva Richard Sulík nateraz zastavil nákup antigénových testov. Povedal to na brífingu počas rokovania Ústredného krízového štábu. Ako vysvetlil, premiér Igor Matovič od neho chcel, aby pri nákupe testov bral ohľad na maximálne hodnoty citlivosti a najmä špecificity testov.

Aj minimálny rozdiel totiž môže spôsobiť pri plošnom testovaní desiatky tisíc falošne pozitívne testovaných ľudí. S touto požiadavkou Sulík súhlasí.

Chce sa vyhnúť podozreniu

Zadanie od ministerstva zdravotníctva však hovorí o postačujúcej špecificite vyššej ako 97 % a senzitivite viac ako 96 %. Práve o tejto požiadavke Sulík už vyše týždňa diskutuje s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím.

„Môže sa stať, že na stole budem mať test so špecificitou 97 % za tri eurá a so špecificitou 99,5 % za štyri eurá. Keď zoberiem drahší, budem logicky vystavený otázke, prečo som kúpil drahší, keď ministerstvu zdravotníctva postačovalo 97 %,“ konštatoval Sulík s tým, že sa pri nákupe testov nechce dostať do podozrenia.

Zmena uznesenia vlády

Na stredajšom zasadnutí vlády by sa teda malo podľa Sulíka zmeniť uznesenie vlády buď tak, že nakúpi testy ministerstvo zdravotníctva, alebo dostane ministerstvo hospodárstva lepšie zadanie v zmysle vyšších nárokov na dve kľúčové hodnoty testov.

V tom prípade by rezort hospodárstva vedel prvú várku testov zabezpečiť do 16. decembra. Dodal však, že testy by podľa neho malo obstarávať ministerstvo zdravotníctva, prípadne Štátne hmotné rezervy SR.