Sulík si nemyslí, že Matovič vie efektívne spravovať verejné financie. Bude žiadať jeho hlavu?

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) si nemyslí, že minister financií Igor Matovič vie efektívne spravovať verejné financie. Avšak jednoznačnú odpoveď na otázku, či budú žiadať jeho odchod z funkcie ministra financií, nedal.

„Toto sú veľmi vážne rozhodnutia. Ak takéto rozhodnutie padne, tak nebude to len moje. My máme orgány v strane. To nie je len tak a nechcem tu nič ľahkovážne hovoriť, sú za tým náročné procesy. A myslím si, že to stačí, ako odpoveď,“ povedal v stredu na tlačovej konferencii Sulík.

Vládnuť budú aj tak

Avšak zároveň skonštatoval, že vládnuť sa dá aj pri súčasnom stave. „Všetko sa dá, nie sme z cukru a ja som v politike dvanásť rokov a zažil som kadečo a nebudeme hneď robiť paniku,“ povedal Sulík.

Je predpoklad, že sa situácia utrasie. „A ak sa to neutrasie, tak to bude neutrasené, ale vládnuť budeme,“ dodal Sulík.

Rozkladný kód

„Ja si myslím, že majú v sebe zakódovaný rozkladný kód. Polčas rozkladu u nich trvá približne rok, niekedy to príde na nich skôr,“ reagoval minister financií Igor Matovič na následnej tlačovej konferencii.

Podľa neho sa práve pri tejto kauze o rozpočte ukazuje, že ide o stranu rozbíjačov vlád. Rozbili podľa neho vládu Ivety Radičovej, rozbili vládu Igora Matoviča a rozbíjajú vládu Eduarda Hegera.

Na druhej strane, na otázku možného odvolávania Richarda Sulíka nedal Igor Matovič taktiež jasnú odpoveď. No skonštatoval, že nemá v sebe pocit pomstychtivosti.