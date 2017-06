Sulík: Slovensko je v Európskej únii plne integrovaná krajina, do jadra sa tlačiť nemusíme

BRATISLAVA 26. júna (WebNoviny.sk) – Musíme ľuďom viac vysvetľovať, že nie je nevyhnutne v prospech krajiny, aby sme sa hrnuli do prvej ligy Európskej únie. Uviedol to predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík na margo výsledkov prieskumu agentúry Polis, podľa ktorého si 69,3 percenta opýtaných respondentov myslí, že Slovensko by malo smerovať do jadra EÚ.

“Otázka je absolútne sugestívne položená. Vôbec sa nedivím, že je takýto výsledok. V skutočnosti ide o to, že ako som už x-krát povedal, my sme dnes plne integrovaná krajina vo všetkých relevantných spolkoch. Tam by sme aj mali ostať a okrem toho mali by sme robiť v prvom rade to, čo je v záujme občanov Slovenska. A nie to, čo je v záujme napríklad bruselskej administratívy,” povedal Sulík.

Ako dodal, nesúhlasí napríklad s tým, aby slovenskí vkladatelia ručili za “hnilé talianske banky”. “Keby bola otázka inak položená, garantujem, že čísla by boli presne opačné,” povedal.

Podľa opozičného politika premiér Robert Fico ani raz konkrétne nepomenoval, čo presne znamená jadro EÚ a čo znamená byť jeho súčasťou. Podľa Sulíka je daňou za súčasť jadra EÚ aj súhlas Fica s povinnými kvótami. “Vyjadrenie Európskej komisie potvrdzuje, že Robert Fico súhlasil, že začne plniť kvóty,” uviedol s tým, že pre občanov Slovenska to znamená, že sa zníži životný komfort.