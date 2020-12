Sulík zhodnotil doterajšiu činnosť vlády a prezradil, či dôjde k zmene na čele SaS

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík povedie do najbližších parlamentných volieb stranu ako jej predseda a líder kandidátnej listiny.

Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk, ak dôjde k nejakej zmene v čele strany, tak to bude po voľbách do Národnej rady SR, ktoré sa majú konať v roku 2024. „Momentálne je to bezpredmetná otázka,“ odpovedal Sulík na otázku, koho si vie predstaviť ako svojho nástupcu v SaS.