Sulík znovu naštval Matoviča. Chlapci, neblbnite, ale radšej pracujte (komentár)

Premiérovi sa pandemická situácia vymyká z rúk a treba ihneď hľadať vinníka. Pomohol mu v tom Richard Sulík. „V SaS by mali nájsť dôstojnejšieho reprezentanta, ktorý by mal túto stranu viesť,“ uviedol Igor Matovič na margo nedeľňajšieho odchodu ministra hospodárstva z rokovania krízového štábu. Ten mu odkázal, že strana volí predsedu na kongrese tajnou voľbou.

Matoviča možno chápať, ale spôsob vystúpenia nie

Sulík si je vedomý, že stúpajúce preferencie mu hrajú do karát a to iste rozčertí premiéra, ktorému po triumfe vo voľbách začína dochádzať dych. Neprekvapujú preto tvrdé slová z úst Matoviča, ale mal by ich použiť v osobnom rozhovore a nie pred médiami a na sociálnych sieťach. Takto len môžeme povedať: „Chlapci ,neblbnite a začnite radšej pracovať.“

Sulík má pravdu, že predsedu si volí strana a musíme dodať, že rastom preferencií jeho pozícia len zosilnie. Vedomý si je toho aj Matovič a preto jeho vystúpenie bolo adresované predovšetkým občanom a nie vedeniu SaS. V osobnom rozhovore by si to iste ľahko vysvetlili, ale preferencie by to neovplyvnilo a Matovičovi ide teraz predovšetkým o zvýšenie popularity.

Rozhodol sa preto zatiahnuť do toho verejnosť a možno očakáva jej tlak na Sulíka, aby zmenil svoje správanie. Nech si však Matovič rozmyslí, ako by sa jemu páčilo, keby jeden z koaličných partnerov žiadal od OĽaNO, aby zmenil svojho lídra. No asi by sme boli svedkami poriadneho cirkusu. Tak sa to predsa nerobí.

Napätie medzi Sulíkom a Matovičom o koronakríze trvá už dlhšie

Rozdielny názor o boji proti pandémii majú Sulík a Matovič dlhšie. Už počas prvej vlny sa líder SaS zastával predovšetkým podnikateľov a žiadal uvoľnenie tvrdých opatrení.

Matovič mu ani vtedy nezostal dlžen. „Ak si chce Richard Sulík vziať na triko, že nám tu zomrú tisícky ľudí, dobre, ale ja si to na svedomie nezoberiem,“ uviedol vtedy premiér. A aj teraz znovu zatiahol do boja aj obete choroby, hoci by sa tomu mal vyhýbať. Vyhrážať sa, že Sulík bude vinníkom, ak niekto zomrie, je neetické. Mal by si pozrieť aj na seba.

Ešte pred niekoľkými týždňami chceli odborníci pritvrdiť opatrenia pri rodinných oslavách. Premiér sa vtedy hral na dobrého. „Vždy som hájil opatrenia, s ktorými prichádzalo konzílium. Tentokrát mám však pocit, že tlačíme až príliš na pílu a efekt, ktorý očakávame, môže byť paradoxne opačný,“ uviedol vo svojom statuse na sociálnej sieti v prvej polovici septembra.

Na záver jedna rétorická otázka. Čo ak na základe vášho rozhodnutia spred mesiaca, pán premiér, niekto zomrel? Kto je zodpovedný?