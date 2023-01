Sulíkova SaS má jasné predstavy ako ďalej, nová 76-ka sa ich však zrejme netýka

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) má jasné predstavy ako ďalej, počká si však na rokovania. Uviedol to v tlačovej správe hovorca SaS Ondrej Šprlák.

„Vyhlásenia Juraja Šeligu o novej 76-ke v parlamente sa zrejme netýkajú SaS, pretože nás nikto s rokovaniami neoslovil. Urobili sme, čo sme urobiť museli, Igor Matovič ako najväčší problém krajiny opustil vládu. Mohlo to byť už pred šiestimi mesiacmi a v tichosti, resp. mohlo to byť bez pádu vlády, keby bola normálne podaná demisia,“ skonštatoval predseda strany Richard Sulík.

Podľa šéfa liberálov na ďalšie kroky je potrebná dohoda aj s ostatnými politickými stranami. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) na sociálnej sieti informoval o tom, že poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) ho požiadal o pomoc pri hľadaní väčšiny, ktorá by dovládla do riadnych alebo predčasných volieb, v čom mu rád pomôže. Podľa Šeligu je úplne legitímne, aby sa o to pokúsili. „Nie som však naivný a ak sa to nepodarí, budeme rokovať o novele ústavy o skrátení volebného obdobia,“ uviedol Šeliga.