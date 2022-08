Sulíkovi poslanci navrhujú dočasne znížiť sadzbu DPH na pohonné látky

Poslanci Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič a Jarmila Halgašová navrhujú na budúci rok znížiť sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na benzín a naftu z 20 % na 8 %.

Zníženie by trvalo len rok

Takáto sadzba dane na palivá by sa podľa ich návrhu uplatňovala len od 1. januára do 31.decembra budúceho roka. Návrh novely zákona o DPH predložili do parlamentu. Národná rada SR by sa ním mala zaoberať na septembrovej schôdzi.

„Navrhovaná zmena znamená zníženie nákladov pre občanov, keďže v období vysokej inflácie prudko rastú životné náklady. Zníženie dane z pridanej hodnoty je dočasným protiinflačným opatrením a pomôže širokým vrstvám obyvateľstva,“ uviedla k návrhu dvojica liberálnych poslancov.

Štát by prišiel o milióny eur

Pri súčasných cenách pohonných látok by štát podľa poslancov za SaS týmto krokom prišiel o 150 miliónov eur. Tento negatívny vplyv na verejné financie by však mali podľa liberálov kompenzovať daňové príjmy, ktoré by štát inkasoval po schválení zákona o mimoriadnej dani pre spoločnosť Slovnaft.