Švajčiar Hischier jednotkou draftu 2017, prvé kolo podľa očakávania bez Slovákov

CHICAGO 24. júna (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky útočník Nico Hischier sa stal jednotkou vstupného draftu zámorskej hokejovej NHL. V piatok večer si ho z prvého miesta vybral tím New Jersey Devils, ktorý sa stal víťazom aprílovej lotérie klubov.

V Chicagu si v domovskom stánku Blackhawks nevybrali v prvom kole žiadneho slovenského hokejistu. Ďalších šesť kôl draftu sa uskutoční v sobotu od 16.00 h SELČ, v nich by mohol prísť rad aj na Slovákov. Najväčšiu šancu má útočník Adam Ružička, predpoklady agentúr hovoria o druhom až štvrtom kole pre 18-ročného bratislavského rodáka.

Voľba Hischiera (nar. 4. januára 1999) organizáciou Devils nie je prekvapením, no mladý Švajčiar nebol hlavným adeptom na prvú pozíciu. Ostatnú sezónu strávil v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL, za tím Halifax Mooseheads absolvoval dovedna 63 zápasov s bilanciou 41 gólov a 52 asistencií.

Splnil sa mu najväčší športový cieľ

Za sebou už má aj seniorskú skúsenosť, v ročníku 2015/2016 odohral vo švajčiarskej NLA 15 zápasov za SC Bern a ďalších 13 štartov pridal v NLB za Visp, v ktorom hokejovo vyrastal. Nechýbal ani na ostatných dvoch juniorských svetových šampionátoch a troch MS hráčov do 18 rokov. Mohli ho teda sledovať aj slovenskí fanúšikovia na aprílovom dorasteneckom šampionáte v Poprade a Spišskej Novej Vsi.

“Neviem, čo mám na to povedať. Mojim najväčším športovým cieľom je dostať sa do NHL a toto je výrazný krok na mojej hokejovej ceste. Mám z toho veľkú radosť a teším sa aj z toho, že tu pri sebe mám svoju rodinu,” povedal 18-ročný Nico Hischier.

Druhý bol Kanaďan Patrick

Nico Hischier sa stal prvým Švajčiarom s postom drafovej jednotky – v minulosti bol spomedzi švajčiarskych hráčov najvyššie Nino Niederreiter na 5. mieste, v júni 2010 si ho vybral klub New York Islanders.

Podľa prognóz vyberala z 2. miesta Philadelphia a siahla po druhom spolufavoritovi, Kanaďanovi Nolanovi Patrickovi. Útočníka narodeného vo Winnipegu pravdepodobne o pozíciu jednotky obrali zdravotné problémy a len 33 stretnutí za Brandon Wheat Kings vo WHL, dosiahol v nich 20 gólov a 26 asitencií.

Trojkou draftu sa stal trochu nečakane fínsky obranca Miro Heiskanen, ktorého si vybral Dallas. Po ňom nasledoval kanadská zadák Cale Makar (Colorado) a švédsky útočník Elias Pettersson (Vancouver).

Draftovaní boli aj dvaja Česi

V prvom kole si vybrali kluby predovšetkým hráčov z Kanady, z 31 hokejistov ich bolo až dvanásť. Mužstvá siahli aj po šiestich Fínoch, piatich Američanoch, štyroch Švédoch, dvoch Čechoch.

Hischier bol jediným Švajčiarom a z posledného 31. miesta prišiel rad aj na jedného Rusa – útočníka Klima Kostina. Kostin mohol byť omnoho vyššie, ale v sezóne 2016/20017 ho limitovali zdravotné problémy a odohral len 8 zápasov KHL. Celkovo si tímy NHL vybrali jedného brankára, deviatich obrancov a dvadsiatich útočníkov.

V prvom kole len s dvomi výmenami

Počas piatkového prvého kola draftu sa udiali len dve výmeny. Najprv Chicago posunulo výber z 26. miesta do Dallasu za 29. a 70. pozíciu, vzápätí sa jednalo aj o hráčske trejdy. Philadelphia získala od St. Louis výber z 27. priečky a možný prvokolový výber v budúcoročnom drafte, navyše sa do organizácie Flyers presunul aj fínsky útočník Jori Lehterä, „letci“ sa vzdali služieb Braydena Schenna.

Posledná výmena sa udiala pred ostatným piatkovým výberom, ktorý od úradujúceho víťaza Stanleyho pohára Pittsburghu získal klub St. Louis Blues. „Bluesmani“ získali aj Švéda Oskara Sundqvista za iného útočníka Ryana Reavesa a výber z 51. miesta tohtoročného draftu.

Pred samotným piatkovým výberom obchodovali Chicago, Columbus, Arizona aj NY Rangers, najväčšou „bombou“ bol odchod ruského útočníka Artemija Panarina od Blackhawks do Columbusu. Washington si tiež poistil služby útočníka T. J. Oshieho na osem rokov a Anaheim predĺžil kontrakt s Patrickom Eavesom o 3 sezóny

Draft hokejových nádejí 2017

1. kolo: 1. Nico Hischier (Švaj., útočník, New Jersey), 2. Nolan Patrick (Kan. útočník, Philadephia), 3. Miro Heiskanen (Fín., obranca, Dallas), 4. Cale Makar (Kan., obranca, Colorado), 5. Elias Pettersson (Švéd., útočník, Vancouver), 6. Cody Glass (Kan., útočník, Vegas), 7. Lias Andersson (Švéd., útočník, New York Rangers), 8. Casey Mittelstadt (USA, útočník, Buffalo), 9. Michael Rasmussen (Kan., útočník, Detroit), 10. Owen Tippett (Kan., útočník, Florida), 11. Gabriel Vilardi (Kan., útočník, Los Angeles), 12. Martin Nečas (ČR, útočník, Carolina), 13. Nicholas Suzuki (Kan., útočník, Vegas), 14. Callan Foote (Kan., obranca, Tampa Bay), 15. Erik Brännström (Švéd., obranca, Vegas), 16. Juuso Välimäki (Fín., obranca, Calgary), 17. Timothy Liljegren (Švéd., obranca, Toronto), 18. Urho Vaakanainen (Fín., obranca, Boston), 19. Joshua Norris (USA, útočník, San Jose), 20. Robert Thomas (Kan., útočník, St. Louis), 21. Filip Chytil (ČR, útoník, New York Rangers), 22. Kailer Yamamoto (USA, útočník, Edmonton), 23. Pierre-Olivier Joseph (Kan., obranca, Arizona), 24. Kristian Vesalainen (Fín., útočník, Winnipeg), 25. Ryan Poehling (USA, útočník, Montreal), 26. Jake Oettinger (USA, brankár, Dallas), 27. Morgan Frost (Kan., útočník, Philadelphia), 28. Shane Bowers (Kan., útočník, Ottawa), 29. Henri Jokiharju (Fín., obranca, Chicago), 30. Eeli Tolvanen (Fín., útočník, Nashville), 31. Klim Kostin (Rus., útočník, St. Louis).