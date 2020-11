Svätá Alžbeta Uhorská je už rok patrónkou Košíc, varila sa dobročinná šošovicová polievka

Kuchári z občianskeho združenia Aregala – Kuchári bez hranic sa v pondelok zišli v jedálni na Vojvodskej, aby pripravili a rozdistribuovali 1 500 porcií špeciálnej dobročinnej šošovicovej polievky svätej Alžbety.

Výťažok z podujatia poputuje medzi charitatívne organizácie Maják nádeje, o.z., a Dom svätého Lazara v Košiciach. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Nová tradícia

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) verí, že z dobročinnej zbierky Polievka svätej Alžbety sa stane každoročná tradícia.

„Alžbeta bola sväticou, ktorá by nám mala ísť príkladom v pomoci blížnym v ťažkých životných situáciách. Hoci by každý z nás pomohol čo i len troškou, má to svoj zmysel. Ako primátor som veľmi rád, že nielen veriaci, ale všetci Košičania môžu vo svojej patrónke nachádzať vzor pre službu ľuďom v núdzi,“ uviedol Polaček.

Na chutnej šošovicovej polievke svätej Alžbety si v priestoroch Magistrátu mesta Košice pochutili nielen jeho pracovníci, zamestnanci mestských podnikov, ale aj poslanci Mestského zastupiteľstva, ktorí tam v tom čase rokovali.

Špeciálna dobročinná polievka nasýtila taktiež klientov košických útulkov a azylových domov.

Oklieštená akcia

Posolstvo svätej Alžbety, ktorá pomáhala chudobným, chorým, vdovám a sirotám, sa tak mestu Košice s pomocou svojich zamestnancov, kuchárov bez hraníc a ďalšieho pomocného personálu podarilo šíriť ďalej.

Mesto Košice si v utorok 17. novembra pripomína prvé výročie vyhlásenia svätej Alžbety Uhorskej za svoju patrónku. Minulý rok sa pri tejto príležitosti podávala na Alžbetinej ulici pôstna polievka.

Viac ako tisíc litrov polievky vtedy mesto na vlastné náklady navarilo nielen pre sociálne odkázaných, ale za dobrovoľný príspevok ju mohli ochutnať aj tí, ktorí chceli prispieť na charitu.

Súčasná pandemická situácia umožnila mestu zopakovať túto charitatívnu akciu len v oklieštenej forme.