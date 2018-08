Svedkovia kauzy únosu Vietnamca budú zbavení mlčanlivosti, premiér chce dôkladné vyšetrovanie

BRATISLAVA 6. augusta (WebNoviny.sk) – Policajti a pracovníci Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR budú zbavení mlčanlivosti, aby mohli v prípade údajného únosu Vietnamca vládnym špeciálom vypovedať. Potvrdil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom.

Pellegrini tiež doplnil, že šéfovi úradu na ochranu ústavných činiteľov dočasne pozastavia výkon funkcie. Podľa premiéra iba skutočná pravda na základe dôkladného vyšetrovania môže priniesť viac svetla do medializovaných informácií, ktoré hovoria o tom, že Slovensko sa podieľalo na únose Vietnamca vládnym špeciálom. Pellegrini sa dnes ešte stretne s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom a predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom (SNS). Pellegrini chce v súvislosti s týmto únosom ešte hovoriť s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD).

S Kaliňákom ešte nehovoril

„V krátkom čase budú pozbavení mlčanlivosti všetci, ktorí mlčanlivosťou viazaní sú. Okrem policajtov, ktorí boli súčasťou delegácie, budú vypovedať aj všetci, ktorí boli v lietadle, na Bôriku,“ informoval Pellegrini, podľa ktorého v tomto prípade ide o dobré meno Slovenska aj dobré zahraničné vzťahy s Nemeckom.

Vyšetrovanie podľa neho potvrdí alebo poprie informácie, prípadne prinesie nové, o ktorých dnes nevieme, ale nie je prípustné, aby sme žili v takomto vákuu. Takisto je pre neho dôležité, aby úkony, ktoré sa budú robiť, neboli spochybňované.

Predseda vlády podľa vlastných slov na túto tému s exministrov vnútra Robertom Kaliňákom ešte nehovoril, vníma ale jeho vyjadrenia pre médiá a verí, že sa o tom spolu podrobnejšie porozprávajú. Takisto informoval, že ministerka vnútra Denisa Saková sa už pokúša dohodnúť si termín schôdzky s nemeckým ministrom. Na stretnutie s nemeckou stranu ju spolu s policajným prezidentom Milanom Lučanským a zástupcom Generálnej prokuratúry SR ešte minulý týždeň vyslal Pellegrini.

Zásadné a tvrdé dopady

Pokiaľ ide o vzťahy s Vietnamom, ak sa preukáže, že vietnamská strana zneužila situáciu a použila slovenský vládny špeciál, aby odviezla človeka mimo schengenský priestor, tak to bude mať „zásadné a tvrdé dopady„, ktoré vyústia do konkrétnych krokov.

„Nemôže to ostať bez povšimnutia,“ dodal Pellegrini. Vyjadril sa aj k tomu, či spravodajské služby mali o tomto prípade informácie. Naše spravodajské služby nezachytili takúto aktivitu, ale to podľa Pellegirniho nezachytili ani nemecké tajné služby a bol by nerád, ak by sa to interpretovalo ako ich zlyhanie.

Ministerka vnútra Denisa Saková rozhodla, že príslušníci Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR budú zbavení mlčanlivosti v prípade medializovaných informácií o únose vietnamského občana z Nemecka do Vietnamu, a to na základe žiadostí orgánov činných v trestnom konaní. Agentúru SITA o tom informoval hovorca rezortu vnútra Petar Lazarov. „Zároveň rozhodla o postavení riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR Petra Krajčíroviča mimo službu počas vyšetrovania celého prípadu, aby bola zabezpečená nestrannosť vyšetrovania,“ uviedol Lazarov.

Zabezpečenie maximálnej objektivity

Po vzájomnej dohode s Generálnou prokuratúrou SR zároveň Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR začne vo veci vykonávať úkony trestného konania. „Tie budú vykonávané pod aktívnym dozorom prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave z dôvodu zabezpečenia maximálnej objektivity a zákonnosti,“ dodal.

Denník N minulý týždeň vo štvrtok zverejnil výpovede policajtov, ktorí prehovorili pre toto médium o únose vietnamského občana Trinh Xuan Thanha. Zhodujú sa so závermi nemeckej prokuratúry, ktorá prípad vyšetruje a ktorej podrobnú správu má denník k dispozícii vďaka spoločnému pátraniu s nemeckým denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov v stanovisku označil publikovaný článok za úplný nezmysel, ktorý obsahuje samé výmysly a klamstvá a ide o čisté sci-fi jeho autora.