Švédsko si na MS v hokeji do 20 rokov bez problémov poradilo s Kazachstanom

V „slovenskej“ A-skupine svetového šampionátu juniorov si Švédi bez väčších problémov poradili s Kazachmi, ktorí sa už ani v prípade pondelkového úspechu nemohli vyhnúť bojom o záchranu medzi elitou.

Švédi zvíťazili 6:2 a dostali sa na čelo tabuľky pred Fínov. Práve mladí Švédi budú súpermi Slovákov v utorkovom súboji v Třinci (15.00).

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov

A-skupina (Třinec) – pondelok

Kazachstan – Švédsko 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)

Góly: 32. Bojko, 54. Musorov (Gajtamirov) – 16. Fagemo (Höglander, Sandin), 23. Fagemo (Sandin, Lundkvist), 25. Öberg (Nässén), 28. Höglander (Pašić), 31. Berggren (Holtz, Pašič), 52. Raymond (Henriksson, Lundkvist)

Slovensko – Švajčiarsko (19.00)

Tabuľka A-skupiny:

1. Švédsko 3 2 1 0 0 14:6 8 – istota postupu do štvrťfinále

2. Fínsko 3 2 0 0 1 17:5 7 – istota postupu do štvrťfinále

3. Švajčiarsko 2 1 0 0 1 7:8 3 – istota postupu do štvrťfinále

4. Slovensko 2 1 0 0 1 4:9 3 – istota postupu do štvrťfinále

***********************************

5. Kazachstan 4 0 0 0 4 7:21 0