Svet miliardového biznisu v podobe bankovníctva a poisťovníctva sa nám vďaka Fintech a Insurtech mení priamo pred očami. Významným dielom k tomu prispieva aj Slovensko

Už tretí rok po sebe patril posledný septembrový víkend v Bratislave inovatívnemu podujatiu s názvom Fintechsummit, ktorého organizátori v spolupráci s prestížnymi hosťami spoločne otvárajú tie najpálčivejšie témy nielen z oblasti bankovníctva či poisťovníctva. V rámci tém diskutovaných počas hlavnej konferencie sa dotýkajú aj budúcnosti kryptomien či generácie mileniálov. Tohtoročnou novinkou konferencie bol aj októbrový Side event, ktorý sa dotkol tém zameraných na finančné technológie budúcnosti.

Konferencia Fintechsummit sa v Bratislave konala už tretíkrát. Opäť sa uskutočnila aj za účasti Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva a Severného Írska, ktoré tento event podporuje už od jeho vzniku. „Práve Veľká Británia je celosvetovým lídrom v oblasti FinTech služieb. Londýn dokonca aktuálne predstihol aj samotný New York. Veľká Británia preto môže predstavovať fintech inšpiráciu aj pre región Strednej a Východnej Európy, kde mnohé z krajín ukrývajú obrovský potenciál v podobe skvelých a talentovaných mladých ľudí, ktorým treba dať šancu svoj talent ukázať,“ spomenul v príhovore britský veľvyslanec na Slovensku, Andrew Garth.

Debaty konferencie Fintechsummit boli rozdelené do dvoch streamov – Bankovníctvo a Poisťovníctvo, a tento rok si ich vypočulo viac než 900 priamych návštevníkov a online priaznivcov. V porovnaní s minulým rokom tak organizátori konferencie dosiahli naozaj skvelú návštevnosť. Registrácia záujemcov o netradičné a progresívne témy sa oproti minulému roku zvýšila o 168%. Okrem toho sa na konferencii objavili aj svetoznáme mená ako Sara Koslinska, jedna z ocenených v celosvetovom rebríčku Top 30 pod 30 časopisu Forbes. Tento ročník bol však rekordný vo viacerých oblastiach – zvýšil sa počet registrovaných účastníkov zastávajúcich najvyššie posty v spoločnostiach. V porovnaní s minulým rokom sa ho zúčastnilo o takmer 15% účastníkov viac, z ktorých každý siedmy zastáva riadiaci pozíciu vo vedení alebo manažmente spoločnosti či banky. V rámci konferencie prebehlo viac než 100 B2B stretnutí a účastníci položili spíkrom o 78% viac tematických otázok v porovnaní s minulým rokom. 44% účastníkov má zázemie vo finančnom sektore, čo predstavuje výrazný nárast v porovnaní s minulým rokom. Stream Bankovníctvo Fintechsummitu si dobrú povesť zabezpečil už v minulosti, čo sa preukázalo aj tohtoročnou aktívnou účasťou 10 bánk.

Informačný význam konferencie je naozaj silný. Diskusie a inovatívne prezentácie totiž sprostredkúvajú užitočné informácie nielen odbornej, ale aj bežnej verejnosti. „Fintechsummit je skvelou platformou, ktorá prepája fintech služby, startupy, vládu a banky, ktoré to v tomto digitálnom svete ešte nevzdali,“ hovorí o význame konferencie Peter Matúš, člen predstavenstva pre Retail Banking v Tatra banka, a.s. Konferencia priniesla možnosť oboznámiť sa aj s tým, ako sa banky snažia ísť s dobou a prispôsobiť sa digitalizácii trhu doslova míľovým krokom. „Banky otvárajú nové pozície, ktoré sa zameriavajú výlučne na skúmanie skúseností používateľa. Uvažuje sa aj nad prechodom z tradičných kamenných pobočiek na digitálne pobočky, kde zamestnanci fungujú len ako technologická podpora a neriadia aktívne operácie,“ vysvetľuje Barbora Ruščin, Head of UX/UI experience v Tatra banka, a.s. Okrem toho sa konferencia venovala aj ďalším zaujímavým témam. Diskutovalo sa o problematike generáce Y, ale aj o digitalizácii a nových technológiách, ktoré často vzbudzujú u širokých vrstiev obyvateľstva obavy z toho, do akej miery sú ešte prínosmi a kedy sa už stávajú hrozbami.

Druhým streamom konferencie bolo poisťovníctvo. Hráčmi na tomto trhu sú nielen už etablované spoločnosti, ktoré disponujú archívmi informácií o klientoch, ale aj menšie start upy, ktoré zas vedia, čo s týmito údajmi urobiť. Ideálnym riešením pre trh by bola ich symbióza, ktorá by využila potenciál oboch z nich.

Súčasťou Fintechsummitu bola aj súťaž, ktorá je dokonalým príkladom spojenia mladých talentovaných a inovatívnych dizajnérov s klientami. Hlavný partner, Tatra banka, a.s., aj v tomto ročníku zastrešila hlavnou cenou vo výške 5 000€ unikátny Hackathon – zadaním bolo Digitálne investovanie cez mobilnú aplikáciu. 5 slovenských tímov a jeden s ich maďarskými kolegami opäť dokázali, že nielen na Slovensku, ale v celom CEE regióne žijú talentovaní mladí ľudia, ktorí excelujú nielen v dizajne, ale aj v kreativite.

Výsledkom naustáleho záujmu o témy z oblasti Fintech a Insuretech by malo byť založenie jednotnej platformy s názvom Fintech & Insurtech asociácia Slovenska (FIAS), o ktorú počas hlavnej konferencie, prejavilo záujem viacero kľúčových stakeholderov. Asociácia by mala svojim členom slúžiť na výmenu užitočných vedomostí a na vzájomnú komunikáciu. Bude integrovať moderné technológie v oblasti financií, bankovníctva a poisťovníctva na jednom mieste, čím umožní ich rozvoj a ďalšie zdokonaľovanie nielen zo strany jej členov, ale aj širšej verejnosti.

Konferenciu organizovala slovenská spoločnosť Future Proof, ktorej CEO Davy Čajko po jej skončení povedal: „Aj tento rok nám reakcie účastníkov a spíkrov z celého sveta potvrdili, že náš cieľ a vízia, ktorú sme si stanovili pred tromi rokmi, sa napĺňa. Slovensko je plnohodnotným členom vo svete finančných inovácií vďaka svojej strategickej lokalite, a je atraktívne pre partnerov z celého sveta. Už niekoľko rokov progresívne mapujeme a budujeme od základov tento špeciálny ekosystém, vytvárame vlastné odvážne projekty a cítime, že prišiel čas urobiť ďalší krok. Založiť oficiálnu inštitúciu, ktorá vytvorí nášmu Slovensku príležitosť prezentovať sa ako inovatívny región; ktorá bude vytvárať legislatívne návrhy, spojí všetky kompetentné subjekty s rozhodovacími právomocami a ešte oveľa viac. Máme totiž na to, aby sme sa stali lídrami vo fintech a insuretech oblastiach. Práve takouto inštitúciou bude Asociácia Fintech & Insurtech.“

Fintechsummitom sa ale zoznam kvalitných podujatí nekončil. 22. októbra sa v Bratislave uskutočnil aj Side event, ktorý si dal za cieľ sprístupniť širšej verejnosti témy ako Zelené bankovníctvo či Nová generácia kapitálových trhov. Medzi účastníkmi boli zástupcovia bánk a konzultingových spoločností, no nechýbala ani účasť Európskej komisie či Burzy cenných papierov v Bratislave, Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií Slovenskej republiky. Medzinárodná účasť spíkrov z Holandska a Rakúska a expertov z domáceho prostredia mala za cieľ obrátiť pozornosť účastníkov správnym smerom a naštartovať ich tak k aktívnej spolupráci, ktorej výsledkom by bola práve prípravná fáza založenia už spomínanej Asociácie.

Side event Fintechsummitu otvoril témy, o ktorých sa v zahraničí diskutuje pomerne dlho a začínajú si nachádzať cestu aj do nášho regiónu. Tému zeleného financovania z pohľadu Európskej úrovne zhodnotila Lívia Vašáková, šéfka sekcie ekonomických analýz na zastúpení Európskej komisie v Bratislave, ktorá uviedla, že Európska komisia už teraz prijala viacero opatrení, ktoré budú viesť k dosiahnutiu klimatickej rovnováhy. „Na jednotlivé kroky plánované v rámci európskeho konceptu už nadviazalo aj Slovensko, v rámci ktorého však téma zeleného financovania zatiaľ nie je až tak často skloňovaná,“ uviedla Lucia Kopiarová, expertka na udržateľné financie z Ministerstva financií Slovenskej republiky. Cestou zeleného financovania sa na Slovensku uberá aj 365.bank. „Pri poskytovaní bankových služieb uplatňujeme princíp paperless a green banking. V praxi to znamená, že klient si otvorí účet v banke bez toho aby podpisoval akýkoľvek papier,“ ozrejmila filozofiu poskytovania bankových služieb Klaudia Drábiková, prvá námestníčka CEO 365.bank. Budovanie princípu zeleného bankovníctva však nie je také jednoduché v prípade tradičných bankových domov. „Rozptyl veku našich klientov je od 0 do 100 rokov. A hoci sa snažíme maximalizovať elimináciu papierov napríklad výzvou na elektronickú komunikáciu, je pochopiteľné, že nie všetci ju budú využívať, keďže mnohí klienti dodnes nemajú ani mailové adresy,“ priblížil bariéry zeleného bankovníctva Miloš Blanárik, poradca predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne. Ideálnym využitím zeleného financovania by mala byť podpora projektov položených na ekologických princípoch. Pekný príklad uviedol Daniel Acs zo záujmového združenia Bioeconomy Cluster, podľa ktorého sú práve banky tými inštitúciami, ktoré dokážu podporiť ekologicky významné projekty a naplniť tak myšlienku zeleného financovania: „Na Slovensku žije množstvo kreatívnych podnikateľov, ktorým však systém neumožňuje využiť svoj potenciál. Jedným z riešení by mohol byť produkt, ktorý by bol spojením bankového úveru a grantu. Ten by slúžil na financovanie biohospodárskych projektov, ktorých udržateľnosť by posudzovala samotná banka. Jedine to je spôsob ako zabrániť korupcii, ktorá sa na Slovensku spája, napríklad s dotáciami.“

Druhá časť Side eventu sa venovala novej generácii kapitálového trhu, ktorá sa prejavuje najmä v nestále rozširujúcej sa digitalizácii. Medzi jej najdôležitejšie prínosy v oblasti finančného trhu a jeho zabezpečenia môžeme zaradiť najmä lepší prístup k informáciám, vďaka ktorým máme možnosť investovať nielen do nehnuteľností, akcií na burze, ale aj do rôznych inovatívnych vynálezov či startupov, čo nám umožňuje diverzifikovať investičné riziko. Napriek výhodám sa v prípade digitalizácie stretávame aj s niektorými prekážkami. „Prínos digitalizácie v oblasti finančného trhu dokážu oceniť najmä mladšie generácie. Medzi klientmi spoločností, ktoré pôsobia na finančnom trhu, sú však stále aj takí, ktorí novým technológiám vôbec nedôverujú,“ povedal Juraj Forgács, zakladateľ spoločnosti Fumbi.Network. Na Slovensku sa však začína formovať aj nová generácia investorov, ktorá je riziku viac než naklonená. „Táto generácia investorov je presným opakom klasického Slováka s konzervatívnym správaním. Títo investori priam vyhľadávajú vzrušenie z riskantnej investície spojené s víziou vysokého zisku. Problém im nerobí investovať ani do riskantnejších foriem akými sú startupy, veda či kryptomena,“ hovorí o novej generácií slovenských investorov Ras Vasilisin, zakladateľ a generálny riaditeľ Virtuse exchange. Aj z toho dôvodu vítam a stávam sa členom Fintech & Insurtech asociácie, ktorá si dáva za cieľ otvárať aj tieto otázky.

Exkluzívnym partnerom tohtoročného Fin.Techsum bola Tatra banka, a. s.

Finančný sektor je jedným z najdynamickejších odvetví. Aj preto bol októbrový Side event a septembrová konferencia Fintechsummit významnými udalosťami vo svete financií. Okrem aktuálneho stavu sa jednotliví odborníci a spíkri pozreli aj na výhliadky, ktoré môžeme s najväčšou pravdepodobnosťou očakávať v budúcnosti. Množstvo užitočných informácií si z tohto podujatia odniesli nielen zúčastnení hostia, ale aj široká verejnosť.

Kedže konferencie realizujeme aj z dôvodu posunu jednotlivých tém do spoločnosti, prinášame komplexné sumárum toho čo sme na Fintech festivale zažili a k čomu jednotlivý aktéri prišli v rámci diskusných panelov.

Pozrite si náš prvý magazin „Fintech & Insurtech“ http://bit.ly/2XvdYNI Všetky informácie o uplynulom ročníku Fintechsummitu nájdete na https://fintechsummit.sk/2019/.

