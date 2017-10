Svetová banka zlepšila prognózu rastu ekonomiky východnej Ázie

HONG KONG 4. októbra (WebNoviny.sk) – Rozvíjajúce sa ekonomiky východnej Ázie by mali v tomto roku podľa Svetovej banky posilniť o 6,4 percenta a v budúcom roku o 6,2 percenta.

Svetová banka tak predpoveď hospodárskeho rastu regiónu 15 ázijských ekonomík vrátane Číny vylepšila, keďže jej predošlá predikcia rátala s rastom v tomto roku o 6,2 percenta a v budúcom o 6,1 percenta.Dôvodom zlepšenia prognózy je predpoklad silnejšieho rastu Číny v tomto roku, ako banka pôvodne odhadovala.

Hoci výhľad regiónu je vo všeobecnosti pozitívny, Svetová banka uviedla, že silnejúci protekcionizmus by mohol zabrzdiť globálny obchod.

Navyše „geopolitické napätie v regióne stúpa a mohlo by eskalovať do ozbrojeného konfliktu“, konštatuje správa banky s poukázaním na sankcie OSN uvalené na Severnú Kóreu v reakcii na jej skúšky jadrových zbraní a testy rakiet. „Eskalácia týchto sporov by mohla mať vážne ekonomické následky,“ uviedla Svetová banka.