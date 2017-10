Svetový futurista Gerd Leonhard na ITAPA 2017: Technológie nahrádzajú ľudí. Nastane koniec ľudskej civilizácie?

• Tohtoročná ITAPA prilákala jedného z najuznávanejších futurológov na svete Gerda Leonharda, ktorý tu bude prednášať a aj podpisovať svoju knihu Technolgy vs. Humanity: The coming clash between man and machine

• Na ITAPA 2017 sa pozrieme do budúcnosti. Stroje, IT a umelá inteligencia nahrádzajú ľudí – čo sa stane s ľudstvom? Odpoveď môže byť šokujúca…

• Jesenný dvojdňový medzinárodný kongres ITAPA 2017 prinesie desiatky tém, kde sa náš život prepája s digitálnymi technológiami. 14.-15. novembra bude v hoteli Crowne Plaza o horúcich otázkach diskutovať 80 inšpiratívnych zahraničných aj domácich spíkrov a stovky lídrov a manažérov zo súkromného, verejného i neziskového sektora, IT aj akademickej obce

Bratislava,19. októbra 2017 ( WBN/PR ) – Ľudstvo ich vytvorilo, aby nám slúžili. Ak si však nedáme pozor, podmania si ony nás – technológie. Využívame ich denne. Vedia naše adresy, telefónne čísla, kde sme večerali, aj to, čo sme robili minulé leto. Algoritmy Google nás už poznajú lepšie než naši blízki. Inteligentné technológie nám pomáhajú vyliečiť sa, otehotnieť, vyhnúť sa denným zápcham v uliciach. Zverujeme sa im na sociálnych sieťach, púšťame ich do obrany našich krajín, aj do medicíny. O chvíľu budú určovať narodenie našich potomkov, upravovať gény a kontrolovať naše starnutie. Vyberú nám partnera, prácu aj dovolenku, a urobia to so znalosťou faktov a prediktívnou schopnosťou, ktorej už nebudeme rozumieť. Sme pripravení na najväčšiu stratu slobodnej vôle a individuálnej kontroly nad našimi životmi v histórii ľudstva? Lebo technológie nemajú etiku. A neprinesú pomalú evolúciu, na ktorú budeme mať čas sa pripraviť. Privalia sa ako tsunami nebotyčných zmien, ktorých dôsledkom bude vyhynutie väčšiny existujúcej globálnej infraštruktúry a koniec ľudstva v dnešnom chápaní. Prídeme s nimi do neba či do pekla? Provokovať aj odpovedať budú svetoví odborníci na kongrese ITAPA 2017: Technology & HumanITy.

Ľudská civilizácia – tak ako ju poznáme – zanikne v priebehu najbližších rokov. A dôvodom budú naše vlastné technológie, na ktoré sme dnes tak pyšní. Existuje vôbec dobré riešenie pre ľudstvo, ako zvládnuť nástup inteligentných technológií? Odpoveď je áno, ale je šokujúca. S víziou toho, čo zažije už naša generácia, príde na podujatie ITAPA jej tohtoročný headliner, popredný vizionár a podľa The Wall Street Journal jeden z najvplyvnejších svetových futuristov Gerd Leonhard, ktorý bude mať v Bratislave aj podpisovú akciu svojej najnovšej knihy. Tento vyštudovaný hudobník je uznávaným odborníkom na budúcnosť vo všetkých oblastiach pokroku. V Bratislave bude hovoriť najmä o tom, ako by sa mal jednotlivec vysporiadať s tým, že je obklopený vyspelými technológiami. „Technológia už nie je iba nástrojom na to, aby sme niečo dosiahli. My sami sa stávame nástrojmi a technológiami,“ hovorí Gerd Leonhard.

Svet sa podľa neho v najbližších 20 rokoch technologicky posunie ďalej ako za posledných 300 rokov. Umelá inteligencia o chvíľu dosiahne výpočtovú kapacitu ľudského mozgu. Budú potom ľudia ešte potrební?

„Ľudia budú musieť konkurovať strojom. Človek sa bude musieť sám stať tak trochu strojom, bude vylepšený. Celý tento posun – posun technológií a ľudstva – otvára aj množstvo etických otázok. Lebo technológia je eticky neutrálna len dovtedy, kým ju nepoužijete,“ hovorí svetový futurológ. Podľa neho žijeme v jednej z najvzrušujúcejších ľudských epoch a máme v nej obrovskú zodpovednosť: účet za vývoj dnešných technológií a za to, čo im dovolíme, budú platiť už naše deti. Nie je to problém „niekoho iného“, ale presne náš. Lebo budúcnosť sa nám „nestane“, ale každým rozhodnutím práve v tomto momente ju vytvárame. „Je najvyšší čas na etickú konverzáciu o digitálnych technológiách – kým sa nestanú hrozbou väčšou ako šírenie jadrových zbraní“, dodáva Gerd a týmto pozýva na ITAPA.

O ITAPA:

Podujatia ITAPA (Information Technologies and Public Administration – Informačné technológie a verejná správa) už 16 rokov prinášajú nové impulzy a inšpirácie pre slovenský eGovernment, pričom sa stali vrcholnou kongresovo-diskusnou platformou zďaleka nielen IT komunity. Cyklus podujatí ITAPA, nad ktorým záštitu pravidelne preberajú vysokí štátni predstavitelia, pozostáva z viacerých prestížnych akcií. Medzi najvýznamnejšie patrí konferencia Jarná ITAPA, ktorá sa špecializuje na témy lokálneho, prípadne európskeho zamerania a jesenný dvojdňový medzinárodný kongres. Ten sa zameriava na podporu najnovších eGovernment trendov a riešení digitalizácie spoločnosti z celého sveta, pričom sa radí medzi najvýznamnejšie akcie svojho druhu. Cieľom ITAPA je vytvárať nezávislú platformu, na ktorej majú kľúčoví predstavitelia štátu a biznisu diskutovať a predstavovať inšpiratívne nápady a projekty z oblasti digitalizácie spoločnosti. Každoročne sa ho zúčastnia desiatky renomovaných spíkrov zo Slovenska i sveta, stovky hostí a významné média.