Sýrske demokratické sily začali konečnú ofenzívu proti Islamskému štátu, boj je intenzívny

BEJRÚT 10. februára (WebNoviny.sk) – Kurdmi vedené sily podporované Spojenými štátmi začali konečnú ofenzívu s cieľom poraziť extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS) na poslednom malom území, ktoré kontroluje na východe Sýrie.

Hovorca Sýrskych demokratických síl (SDF) Mustafa Bali v sobotu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že úder na IS sa začal v sobotu po tom, čo z militantmi ovládanej oblasti v provincii Dajr az-Zaur evakuovali viac ako 20-tisíc civilistov. Ofenzíva sa zameriava na dedinu Baghúz, uvádza sa vo vyhlásení SDF.

Militanti nastražili míny

„Rozhodujúca bitka sa začala dnes v noci, aby skoncovala s tým, čo zostalo z teroristov Daíšu,“ vyjadril sa Bali odkazujúc na IS jeho arabským akronymom. Hovorca neskôr pre agentúru The Associated Press uviedol, že „boj je veľmi intenzívny„. „Tí, čo tam zostali, sú tí najskúsenejší, čo bránia svoju poslednú baštu. Viete si podľa toho predstaviť zúrivosť a veľkosť bojov,“ povedal. Ako dlho by bitka mohla trvať, neuviedol.

Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) informovalo, že bojovníci z SDF postupujú „opatrne“ pre míny, ktoré nastražili militanti. Sýrskym demokratickým silám podľa centra poskytujú krytie vojenské lietadlá koalície vedenej USA.

Malé územie blízko Iraku

Sýrske demokratické sily podporované americkými vzdušnými silami vyhnali IS z veľkých častí území na severe a východe Sýrie, ktoré kedysi mali militanti pod kontrolou, na malé územie blízko hranice s Irakom. Mnoho členov IS teraz obliehajú v dvoch dedinách, čo je menej ako jedno percento z ich samozvaného kalifátu, ktorý sa kedy rozprestieral po Sýrii aj Iraku. V uplynulých týždňoch z oblastí kontrolovaných militantmi odišli tisícky civilistov i rodiny bojovníkov Islamského štátu.

Od začiatku ofenzívy voči IS v Dajr az-Zaur, ktorú SDF spustili 10. septembra, zomrelo podľa SOHR 1 279 extrémistov a 678 bojovníkov z SDF. Odvtedy tiež prišlo o život 401 civilistov vrátane 144 detí a tínedžerov.