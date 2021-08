Sýrsky karatista si na OH splnil sen a dúfa, že jeho predstavenie v Tokiu dodá silu utečencom na celom svete

Sýrsky karatista Wael Shueb si v piatok v Tokiu splnil životný sen – predstavil sa na olympijských hrách.

Tridsaťtriročný športovec, ktorý v japonskej metropole štartuje so štatútom utečenca, napokon obsadil v disciplíne kata 11. miesto spoločne s domácim reprezentantom Rjom Kijunom.

Shueb zvládol ťažkú cestu do Európy

Keď sa v roku 2015 naplno rozhorel konflikt v Sýrii, Shueb musel spraviť ťažké rozhodnutie. Dovtedy pracoval v textilnej továrni a na čiastočný úväzok trénoval bojové umenia.

Opustil hlavné mesto Damask a vydal sa do Európy. Najprv putoval na lodi v pochybnom stave do Turecka. Neskôr na bicykli prešiel Macedónsko a napokon dorazil do Nemecka, kde požiadal o azyl.

V Nemecku si vybudoval nový život

Práve v Nemecku si mohol vďaka karate vybudovať nový život. Naučil sa jazyk a začal vyučovať tento šport deti i dospelých. Na jar 2018 dostal správu, že má nárok na utečenecké štipendium od Medzinárodného olympijského výboru (MOV) na podporu v príprave na OH.

„Šport otvára dvere, rozpráva všetkými jazykmi a je majstrom sveta v zjednocovaní,“ povedal Shueb podľa oficiálneho webu OH 2020.

Svojim blízkym pomôcť nedokáže

Aj keď priznáva, že je vďačný za svoj nový život, často myslí na rodinu a priateľov, ktorí zostali doma v Sýrii. Počas vojny prišiel o švagra a na odpovede na správy od svojej sestry, ktorá utiekla z Damasku s piatimi deťmi, musí niekedy čakať celé dni.

„Je to pre nich veľmi ťažké. Bohužiaľ, nemôžem pre nich nič urobiť. Snažím sa však dodať im silu tým, že ukazujem, čo ako utečenec môžete dosiahnuť,“ dodal Wael Shueb.