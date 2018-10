Systém stavebného sporenia sa zmení, aj jeho podpora zo štátneho rozpočtu má každý rok klesať

BRATISLAVA 8. októbra (WebNoviny.sk) – Na podporu stavebného sporenia prostredníctvom štátnej prémie sa v roku 2019 rozpočtujú výdavky zo štátneho rozpočtu v sume 23 mil. eur.

V ďalšom roku by to mala byť suma 6,3 mil. eur a v roku 2021 by na štátnu prémiu malo smerovať 3,5 mil. eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021, ktorý zverejnilo ministerstvo financií.

Štátna prémia podľa príjmu

Od nového roka sa systém stavebného sporenia pre nových klientov zmení. Zruší sa inštitút tzv. priateľských sporiteľov. Zároveň sa zúži okruh poberateľov štátnej prémie podľa príjmu.

Štátna prémia sa bude vyplácať plnoletým osobám iba v prípade, ak ich priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR. Štátna prémia pre deti ostáva zachovaná.

Prémia v prvom roku sporenia

Taktiež sa obmedzí poberanie štátnej prémie počas čerpania a splácania medziúveru. Limitovať sa bude aj nárok na štátnu prémiu v prvom roku sporenia.

Ak stavebný sporiteľ uzavrie zmluvu až v druhom polroku, jeho nárok na štátnu prémiu z tejto zmluvy nesmie presiahnuť polovicu maximálnej sumy štátnej prémie ustanovenej zákonom.

Taktiež vstupuje do platnosti, že minimálna percentuálna výška štátnej prémie sa zníži. Spodná hranica percentuálnej výšky štátnej prémie klesne z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu.