Talianky zvíťazili na pretekoch štafiet v Hochfilzene, Slovenkám ostalo 14. miesto

HOCHFILZEN 16. decembra (WebNoviny.sk) – Talianske biatlonistky Lisa Vittozziová, Alexia Runggaldierová, Dorothea Wiererová a Federica Sanfilippová zvíťazili v nedeľu v rakúskom Hochfilzene s náskokom 8,4 sekundy v pretekoch štafiet žien na 4×6 km v rámci 2. kola Svetového pohára 2018/2019.

Druhé skončili Švédky Linn Perssonová, Mona Brorssonová, Emma Nilssonová a Hanna Öbergová, tretie s celkovým odstupom 11,8 s boli Francúzky Anais Chevalierová, Julia Simonová, Célia Aymonierová a Anais Bescondová. Prvé tri tímy mali streleckú bilanciu 0+3, 0+8 a 0+9.

Pekný súboj

„Verila som si, keďže som sa dobre cítila na lyžiach. Vedela som tiež, že keď zastrieľam bez chyby, môžeme byť v dobrej pozícii. Keď som vyštartovala, videla som ako pomaly znižujem stratu na súperky. Na strelnici som už bola tesne za nimi a po streľbe som zaútočila a vedela som, že som na dobrej ceste,“ uviedla na tlačovej konferencii členka víťazného kvarteta Wiererová.

„Som so svojim dnešným výkonom skutočne spokojná. Cítila som, že mám šancu pri záverečnej streľbe, ale nedokázala som ju využiť. Avšak som rada, že po prekonaní zdravotných problémov som stále silnejšie,“ povedala Švédka Overgová. „Bol to pekný súboj. Je to vždy väčšia zábava, ak máte s kým súperiť v poslednom kole,“ hľadala pozitíva Francúzka Bescondová.

Poliaková bežecky nestačila

Slovenská štafeta v zložení Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Terézia Poliaková, Ivona Fialková obsadila 14. miesto (3+12). Po prvých dvoch úsekoch patrila Slovenkám vedúca pozícia, nakoniec sa museli uspokojiť s umiestnením mimo elitnej desiatky.

Na prvom úseku potvrdila výbornú formu reprezentantka SR P. Fialková a štafetu odovzdávala na skvelom 3. mieste so stratou 3 s na vedúce Talianky. Dvadsaťšesťročná Breznianka na strelnici dobíjala iba raz v ľahu a už tradične výborne bežala.

Kuzminová nadviazala na druhom úseku na dobrý výkon P. Fialkovej a napriek dvom chýbam v stoji dostala Slovenky na priebežnú vedúcu pozíciu. Terézii Poliakovej odovzdávala štafetu s náskokom viac ako 20 s pred druhými Francúzkami.

Dvadsaťdeväťročná Poliaková bežecky nestačila na svoje súperky, ani na strelnici sa jej nedarilo a po jednom trestnom kole klesla až na 13. miesto. Ivona Fialková sa rovnako trápila a po dvoch trestných kolách finišovala na 14. priečke .

Talianka však náporu odolala

Na čelo sa dostali po treťom úseku Talianky, ktoré boli v polovici pretekov na 11. priečke s viac ako minútovou stratou na líderky. Dorothea Wiererová však ukázala, prečo jej momentálne patrí žltý dres za priebežné prvé miesto v hodnotení SP a po bezchybnej streľbe odovzdala Federice Sanfilippovej taliansku štafetu s náskokom 18 s pred druhými Švajčiarkami.

K vedúcej Talianke sa snažili priblížiť Švédka Öbergová a Francúzka Bescondová, ktoré po poslednej streľbe strácali menej ako 15 sekúnd na Sanfilippovú. Talianka však náporu odolala a tešila sa spolu s krajankami z víťazstva. V cieľovej rovinke mala v súboji o druhé miesto viac síl Öbergová a odsunula Francúzky na bronzový stupienok.

Program 2. kola SP v rakúskom Hochfilzene uzavrie štafeta mužov na 4 x 7,5 km v nedeľu o 14.15 h SEČ. Slováci nastúpia v zostave Matej Kazár, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko a Martin Otčenáš.