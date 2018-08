Taliansky futbal je iný než španielsky a Ronaldo nestrelí 40 gólov za sezónu, myslí si Casiraghi

TURÍN 26. augusta (WebNoviny.sk) – Taliansky futbalový šampión Juventus Turín má po dvoch zápasoch novej sezóny Serie A na konte dve víťazstvá so skóre 5:2, ale ani jeden z piatich gólov nedosiahol jeho hviezdny letný nákup Cristiano Ronaldo.

Portugalský kanonier ešte nedávno v službách Realu Madrid odohral v sobotňajšom súboji proti Laziu Rím (2:0) na ľavej strane ofenzívy plnú porciu minút, vypracoval si niekoľko šancí, ale gól nestrelil.

„Taliansky futbal a najmä naša obrana je iná ako tá španielska. Cristiano Ronaldo prišiel do Juventusu víťaziť, ale nemyslím si, že strelí 40 gólov za sezónu ako v La Lige,“ skonštatoval niekdajší taliansky reprezentant a v súčasnosti tréner Pierluigi Casiraghi v rozhovore pre Gazzetta dello Sport.

Ronaldo s typickou sedmičkou na drese napriek tomu, že neskóroval, bol pri oboch gólových momentoch zápasu. Najprv sa po polhodine hry správne vyhol parádnej gólovej strele spoluhráča Miralema Pjaniča spoza šestnástky a v 75. min si pripísal asistenciu pri zásahu Maria Mandžukiča.

Bola to však asistencia s úsmevom na perách, keďže po zákroku hosťujúceho brankára Thomasa Strakoshu sa nabiehajúcemu Ronaldovi zaplietla lopta medzi nohami, zdvihol ju do vzduchu a odtiaľ ju už Mario Mandžukič bez problémov usmernil do odkrytej bránky.

„Nula gólov po 180 minútach. Normálne pre mnoho hráčov, ale nie pre Ronalda. Pohyboval sa vľavo, ale neskôr si menil miesto s Mandžukičom. Strakosha vytiahol v druhom polčase majstrovský zákrok a odoprel mu prvú radosť z gólu v Serie A. Tréner Allegri vravel, že bol to osud, aby Cristiano ešte v tomto zápase nestrelil gól, keď už tak kuriózne prihral na druhý. Najbližšie má šancu proti Parme. Jeho góly nechýbajú ani tak Juventusu, ako jemu samému,“ napísal denník Gazzetta dello Sport.