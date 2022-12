Taraba svoj názor nezmenil, nevie kto naletel SaS-károm a vyjadril sa aj údajnému kupovaniu hlasov

Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) Tomáš Taraba (Život-NS) je stále rozhodnutý hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Dodal, že jeho hlas si nikto nekúpil. Taktiež si nevie predstaviť, že by si niekto v súčasnosti dovolil hlasy poslancov kupovať.

„Jediná moja požiadavka je, aby sme sa dohodli na predčasných voľbách. Neviem, kto z opozície naletel strane Sloboda a Solidarita (SaS), že chcú položiť vládu, ale nechcú predčasné voľby,“ uviedol Taraba v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.

Nemieni asistovať úradníckej vláde

Poslanec taktiež začína pochybovať, či opozícia chce predčasné voľby, keď sa strana Hlas – sociálna demokracia podpísala pod návrh SaS o odvolaní vlády.

„Nemienim asistovať úradníckej vláde. Ak je koalícia ochotná sa o predčasných voľbách baviť, čo by som bol za politika, ktorý by tie voľby nechcel,“ dodal Taraba.

Všetko riešia na poslednú chvíľu

Predseda Život-NS ďalej uviedol, že prezidentka SR Zuzana Čaputová chce úradnícku vládu. „Chcú to urýchliť, preto aj projekt s SaS je tak nastavený, že sa nechcú zaviazať k predčasným voľbám. Parlament nemusí podporiť úradnícku vládu. Ani v Českej republike nemala takáto vláda jeden a pol roka podporu parlamentu,“ vysvetlil poslanec.

Taktiež si myslí, že ak na Slovensku bude vládnuť úradnícka vláda, opozícia to svojim voličom nebude vedieť vysvetliť. Dodal, že najdôležitejšie rozhodnutia sa veľakrát robia pod tlakom, preto si myslí, že aj koalícia sa snaží všetko riešiť na poslednú chvíľu. Zároveň uviedol, že preňho je prijateľný júnový termín predčasných volieb.

„Boris Kollár povedal, že nemá problém so žiadnym termínom, avšak druhá časť frakcie požaduje septembrový termín,“ povedal Taraba.

Pre predčasné voľby urobil maximum

Poslanec v relácii taktiež uviedol, že si stále stojí za svojím stanoviskom.

„Najskôr musí byť prijatý ústavný zákon s hlasmi poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorí to doteraz odmietali. Zákon tak umožní samorozpustenie NR SR. Taktiež chceme, aby v ňom bola ošetrená otázka o referende,“ vyhlásil Taraba. Dodal, že opozícia má možnosť prijať to, čo chce riešiť januárovým referendom a časť opozície sa o tom nechce baviť.

„Radšej idú riskovať, že to referendum nebude úspešné, ako to, že by sa už teraz dohodli na zmene zákona,“ skonštatoval. Ďalej vysvetlil, že ak hnutie OĽaNO a strana Smer – sociálna demokracia spolu nebudú rokovať, bez hlasov hnutia nezmenia Ústavu SR.

„Potom sa pri páde vlády nepôjde do predčasných volieb. Urobil som maximum pre to, aby po páde vlády bolo zagarantované, že predčasné voľby budú,“ doplnil.