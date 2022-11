Tatar asistoval pri víťazstve New Jersey, prispel tak k presvedčivému víťazstvu nad Vancouverom Canucks

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar bodoval v druhom zápase za sebou v drese tímu New Jersey Devils zo zámorskej NHL. V utorok prispel svojou treťou asistenciou v sezóne 2022/2023 k víťazstvu 5:2 nad Vancouverom Canucks.

Tatar mal prsty v 5 góle „diablov“

Okrem neho sa zo zvyšných štyroch Slovákov v akcii tešil z triumfu len obranca Erik Černák z Tampy Bay Lightning, útočník Adam Ružička zažil neúspešnú premiéru v aktuálnom ročníku.

Tatar mal prsty v piatom góle „diablov“, v 59. min prihrával Jackovi Hughesovi a ten spečatil víťazstvo strelou do prázdnej bránky. Slovenský reprezentant si okrem štvrtého bodu v sezóne pripísal aj dva strelecké pokusy, plusový bod a dva bloky počas 14:45 min.

Ružička si prvýkrát v ročníku zahral za Calgary Flames, no pri prehre 4:5 so Seattlom Kakren strávil na ľade len 5:33 min. Zaznamenal mínusový bod, strelu, bodyček a uspel na troch z piatich vhadzovaní, ktoré absolvoval.

Černákovi ušterdrili silný úder do hlavy

Černák musel predčasne opustiť víťazný duel proti Ottawe Senators (4:3) po tom, ako ho v druhej tretine útočník Dylan Gambrell zasiahol lakťom do hlavy a bol za to vylúčený do konca stretnutia.

Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára z Košíc po zákroku odišiel do šatne, no neskôr sa vrátil do akcie. Napokon odohral 18:43 min s bilanciou plusový bod, dve strely, päť bodyčekov a štyri zblokované pokusy.

Otrasený Slafkovský

Tohtoročná draftová jednotka Juraj Slafkovský nebodoval v drese Montrealu Canadiens pri prehre 1:4 s Minnesotou Wild, počas 12:20 min zaznamenal bodyček, blok a dve trestné minúty.

Necelú minútu odohral v presilových hrách. V závere duelu ho nebezpečne poslal na mantinel útočník Marco Rossi a mladý Košičan bol otrasený.

„Je to trochu nebezpečné miesto na taký zákrok, trochu ďalej od mantinelu. Viem, že Slafkovský sa cíti byť v poriadku. Od chlapcov bolo dobré, že mu tam išli na pomoc,“ povedal po zápase novinárom kapitán „Habs“ Nick Suzuki.

Fehérváryho vyťažili na maximum

Obranca Martin Fehérváry bol druhý najvyťažovanejší hráč Washingtonu Capitals v utorkovom dueli proti Vegas Golden Knights (2:3 po predĺžení), odohral v ňom 22:14 min.

Vo svojom jedenástom zápase sezóny nebodoval, na konto si pripísal mínusový bod, dve trestné minúty, jeden bodyček a dve zblokované strely súperov.