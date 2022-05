Tatar sa proti Francúzsku necítil ideálne, Slafkovského provokovali a Tomek vychytal nulu

Slovenskí hokejisti zakončili víťazným spôsobom prípravu na blížiace sa majstrovstvá sveta vo Fínsku (13. – 29. mája). V sobotňajšom stretnutí v Žiline triumfovali nad mužstvom Francúzska 2:0 a vyskúšali si, čo ich čaká v úvodnom vystúpení na šampionáte práve proti tomuto súperovi.

„Som veľmi šťastný, že sme vyhrali. Bol to boj, v obrovskom teple ľad nebol ideálny. Myslím si, že sme to zvládli ako skúsené mužstvo. Keď sme sa dostali do vedenia, hrali sme zodpovedne, vytvárali sme si šance. Škoda, že sme nemali trošku viac presiloviek, aby sme si nacvičili kľúčové momenty,“ povedal vo videu na webe hockeyslovakia.sk útočník Tomáš Tatar.

Tatar mal po prekonaní chrípky na mále

Pre 31-ročného zakončovateľa zámorského klubu New Jersey Devils to nebol ľahký zápas. Nedávno prekonal chrípku a po prílete z Ameriky sa musel vyrovnať i s časovým posunom. „Na striedačke som mal na mále, bol som rád, že som vôbec dokončil zápas. Som rád, že to mám za sebou, bol to taký môj cieľ a verím, že to bude lepšie a lepšie,“ dodal Tatar.

Ďalší útočník Juraj Slafkovský videl v hre slovenského tímu pozitíva i negatíva, no duel proti Francúzom vníma ako dobrý záver prípravy. „Uvidíme, ako to bude v prvom zápase na MS. Francúzi sú fyzický súper, snažili sa aj provokovať, sekali, pichali… Som rád, že sme vyhrali a náš brankár mal nulu,“ vyhlásil 18-ročný hráč fínskeho TPS Turku.

Prvýkrát bez inkasovaného gólu

Slováci v príprave prvýkrát neinkasovali. Gólman Matej Tomek zneškodnil všetkých 17 francúzskych striel. „Mali sme dobrý nástup do prvej tretiny. Vytvorili sme si tam veľa šancí, náskok 2:0 a napokon sme to udržali,“ poznamenal Tomek.

S mužstvom trénera Craiga Ramsayho sa po sobotňajšom dueli rozlúčilo kvarteto hokejistov – brankár Dominik Riečický, obranca Patrik Koch a útočníci Marek Valach a Jozef Baláž. V utorok by sa mal k tímu pripojiť brankár Adam Húska, ktorého vedenie klubu New York Rangers zo zámorskej NHL uvoľnilo pre potreby reprezentácie SR. Prezident SZĽH Miroslav Šatan informoval, že priamo v dejisku šampionátu si Slováci nechajú na súpiske jedno voľné miesto pre prípad, že v play-off NHL vypadnú Martin Fehérváry alebo Erik Černák.

Slovenskí hokejisti v A-skupine šampionátu okrem Francúzov nastúpia aj proti Nemcom, Kanaďanom, Švajčiarom, Kazachom, Talianom a Dánom.