Tatar sa v NHL vyrovnal Zedníkovi, aspoň dvesto gólov má 11 Slovákov

Zo slovenského pohľadu v piatkových zápasoch v NHL zaujal Tomáš Tatar, ktorý zaznamenal svoj jubilejný 200. gól v profilige. Okrem jedného zásahu sa prezentoval aj asistenciou, no jeho tím New Jersey Devils podľahol Bostonu Bruins tesne 3:4.

„Zdolali sme sa sami. Nemyslím si, že sme hrali zle. Mali sme dobrý vstup do duelu aj výbornú tretiu tretinu,“ zhodnotil podľa oficiálneho webu profiligy Tomáš Tatar. Jeho tím vyhral prvú aj tretiu tretinu, no v druhej inkasoval štyri góly a zostal bez bodu.

V uvedenom súboji za hostí dvakrát skóroval český útočník David Pastrňák a predĺžil svoju bodovú sériu už na 11 zápasov. „Užívam si to a padá mi to tam. Často strieľam a som šťastný, že puky končia v bránke. Darí sa celému tímu, to nám dodáva sebadôveru,“ povedal Pastrňák.

Aspoň dvesto gólov v NHL zaznamenalo okrem Tatara ďalších jedenásť Slovákov. Rovných 200 presných zásahov má na konte aj Richard Zedník. Uvedenú štatistiku vedie Stan Mikita (541 gólov) pred Mariánom Hossom (525) a Petrom Bondrom (503).

Nasledujú Peter Šťastný (450), Marián Gáborík (407), Miroslav Šatan (363), Žigmund Pálffy (329), Pavol Demitra (304), Anton Šťastný (252) a elitnú desiatku uzatvára Zdeno Chára s 209 gólmi.