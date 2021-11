Tatar skóroval do prázdnej bránky a spečatil víťazstvo „diablov“, Pánik si pripísal jednu asistenciu (video)

Hokejisti New Jersey ukončili šampiónom NHL z Tampy Bay sériu deviatich zápasov s bodovým ziskom. V sobotu zvíťazili v Tampe 5:3, o triumfálny obrat sa postarali štyrmi gólmi v tretej tretine.

Mal na ňom podiel aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý 76 sekúnd pred koncom gólom do prázdnej bránky spečatil na konečných 5:3 pre hostí. Bol to druhý gól a siedmy bod v podaní 30-ročného krídelníka v tejto sezóne, v ktorej odohral 16 zápasov.

Prvou hviezdou bol Šarangovič

Domáci stále bez zraneného Erika Černáka vstupovali do záverečnej tretiny za priaznivého stavu 3:1. Neskôr za stavu 3:2 brankár New Jersey schoval do lapačky puk z hokejky Alexa Killorna z ideálnej pozície v prečíslení a za stavu 3:4 Brayden Point nevyrovnal z trestného strieľania, keď trafil iba žŕdku.

Celkovo brankár hostí predviedol 31 zákrokov, ale prvou hviezdou sa stal Jegor Šarangovič. Bieloruský útočník Devils si pripísal dva góly vrátane víťazného a pridal aj asistenciu. Až do soboty mal v 13 zápasoch na konte iba tri asistencie.

Pochoval ich vlastný pocit arogancie

„Súper nás prekorčuľoval, a to nielen v tretej tretine. Toto je Národná hokejová liga a ak sa necháte pretlačiť súperom, dopadne to tak ako dnes (21. novembra pozn. redakcie). Viedli sme 3:1 a mysleli sme si, že všetko už pôjde ľahko. Vlastný pocit arogancie nás pochoval. Presne toto sme si zaslúžili,“ zhodnotil tréner Tampy Bay Jon Cooper.

„Predviedol som niekoľko zákrokov, ktoré možno ľudia ani nečakali. Keď ste v pozícii, že proti favoritovi nemáte čo stratiť, je to jednoduchšie. Vždy je potrebné sledovať puk až do konca. Urobil som to,“ uviedol brankár New Jersey Mackenzie Blackwood na webe NHL.

Jeho tréner Lindy Ruff podotkol: „Stáva sa nám, že v zápasoch doťahujeme náskok súpera, ale musíme hľadať spôsob ako získať body. Musíme si vytvárať príležitosti a najmä ich aj premieňať. Iba tak sa staneme dobrým tímom.“

Pánik si pripísal tri bodyčeky aj mínusový bod

V sobotu bol zo Slovákov v hre aj obranca New York Islanders Zdeno Chára a v rovnakom drese prvýkrát v tejto sezóne aj útočník Richard Pánik. Skúseného krídelníka povolali z Bridgeportu v AHL a počas takmer 15 minút na ľade si pripísal jednu asistenciu, dve strely, tri bodyčeky a mínusový bod.

Islanders však prehrali piaty zápas za sebou možno aj preto, že na COVID listine mal až šesť hráčov – útočníkov Josha Baileyho, Andersa Leeho, Anthony Beauvilliera a Rossa Johnstona ako aj obrancov Adama Pelecha a Andyho Greena.

Najlepší strelci NHL

Premiéru v novej UBS Arene Newyorčanom pokazili hráči Calgary Flames, ktorí zvíťazili 5:2. Až dvakrát bol v presilovke úspešný Andrew Mangiapane, ktorý je so 14 gólmi druhý najlepší strelec NHL. Lepší je len Leon Draisaitl z Edmontonu s 18 gólmi.

Chára odohral 19:24 min. a prezentoval sa jednou strelou a jedným bodyčekom. V druhej tretine bol za hákovanie na trestnej lavici a počas tohto vylúčenia práve Mangiapane zvýšil vedenie hostí na 3:1.

Posledný deň pred zápasom bol chaotický

„Som naozaj sklamaný, lebo sme nastúpili v inej zostave, v akej sme chceli hrať. Posledných 24 hodín pred zápasom bolo chaotických, keď sme sa dozvedeli, že budeme bez Leeho, Baileyho, Pelecha a Pulocka, čiže hráčov, ktorí robia naše mužstvo konkurencieschopným,“ vyhlásil tréner NY Islanders Barry Trotz.

„Bola radosť hrať v atmosfére pred plnými tribúnami na novom mieste. Darí sa mi, lebo nastupujem so skvelými hráčmi Blakom Colemanom a Mikaelom Backlundom a tí ma nachádzajú pukmi v pravý čas. Celkovo sme odohrali výborný zápas a verím, že v tom budeme pokračovať,“ skonštatoval Andrew Mangiapane, najlepší strelec a zároveň MVP na tohtoročných MS v lotyšskej Rige.