Tatran Prešov celkovým víťazom Turnaja majstrov v Doboji, vo finále zdolal Vojvodinu Nový Sad

DOBOJ 19. augusta (WebNoviny.sk) – Hádzanári Tatrana Prešov sa stali celkovými víťazmi jubilejného 50. ročníka medzinárodného Turnaja majstrov v Doboji v Bosne a Hercegovine. Zverenci trénera Slavka Golužu v sobotňajšom večernom finálovom dueli zvíťazili nad hráčmi srbského klubu Vojvodina Nový Sad 21:17 (12:10).

Pri svojej siedmej účasti na tomto prestížnom podujatí sa Šarišania tešili z tretieho prvenstva, triumfovali aj v rokoch 2013 a 2014. Okrem toho skončili na Turnaji šampiónov v Doboji aj dvakrát na 2. priečke (2015, 2016), raz boli štvrtí (2017) a raz na 6. mieste (2011).

Slovenský hádzanársky majster okrem pohára a finančnej odmeny získal aj viacero individuálnych ocenení. Víťaznú trofej spolu so šekom na 10-tisíc eur prevzal kapitán tímu Martin Straňovský, ktorý sa ako najlepšie ľavé krídlo dostal do elitnej zostavy turnaja.

Z ďalších hráčov Tatrana zaradili do najlepšej sedmičky aj Dominika Kroka (najlepšia ľavá spojka), Bruna Butoraca (najlepšia pravá spojka) a Lukáša Urbana (najlepšia stredná spojka). Dominik Krok si prevzal navyše aj cenu pre najlepšieho kanoniera na turnaji, strelil 27 gólov. Lukáš Urban sa stal najlepším hráčom na tomto podujatí.

Tatran Prešov sa celkovým triumfom dobre naladil na ostrý štart sezóny, ktorý „zeleno-bielych“ čaká už o týždeň v domácom prostredí Tatran handball arény, kde cez víkend 25. – 26. augusta organizuje turnaj Česko-slovenského pohára. Slovenský hádzanársky šampión na ňom obhajuje víťazstvá z predchádzajúcich ročníkov. .

Hlasy

Slavko Goluža (tréner Tatrana Prešov): „Naše turnajové víťazstvo je zaslúžene. Koncept finále bol ovplyvnený zranením Miša Kasala hneď na začiatku zápasu. Začali sme však dobre, zo stavu 3:3 sme odskočili na 9:3, no individuálnymi chybami sme dostali súpera naspäť do hry, Najdôležitejšie však je, že sme mali počas celého duelu kontrolu nad jeho priebehom. Musím pochváliť a poďakovať celému mužstvu, vo finále by som vyzdvihol výkon brankára Igora Čuprynu.“

Martin Straňovský (kapitán Tatrana Prešov, najlepšie ľavé krídlo na turnaji): „V prvom rade som veľmi spokojný s výkonmi na celom turnaji. Chlapci do toho dali všetko. Zápasy vôbec neboli ľahké. Steaua Bukurešť i Vojvodina Nový Sad majú svoju kvalitu, nestrácali lopty v útoku. Som preto nesmierne rád, že sme tento turnaj vyhrali a klobúk dole pred chlapcami.“

Igor Čupryna (brankár Tatrana Prešov): „Turnaj sme odohrali veľmi dobre v obrane. Na 90 percent sme plnili to, čo sme nacvičovali na tréningoch. Vo finále sme mali trochu problémy v útoku, pretože súperovi výborne zachytal Verkič, ktorý veľmi dobre pozná našich chlapcov. Dobre sme však ustáli niektoré momenty, sme spokojní.“

Dominik Krok (hráč Tatrana Prešov, najlepší strelec turnaja): „Prvoradé je, že sme tento turnaj dotiahli do víťazného konca, o čo nám celý čas išlo. To nás všetkých teší. Moje ocenenia sú takou čerešničkou na torte. Hlavné však je, že sme uspeli ako mančaft, to ma teší najviac.“

Lukáš Urban (hráč Tatrana Prešov, najlepšia stredná spojka a najlepší hráč turnaja): „Potvrdilo sa, že posledný krok je najťažší. Aj keď sme boli favoriti, nehralo sa ľahko, sily už tiež postupne dochádzali. Preto som rád, že sme to zvládli, vyhrali finálový zápas a aj celý turnaj. Som spokojný s celým mužstvom, dotiahli sme všetko do úspešného konca, aj keď to nebolo ľahké.“

Miroslav Benický (generálny manažér Tatrana Prešov): „Víťazstvo na turnaji v Doboji je rozhodne prestížnym. Finálový zápas bol špecifický, často sa prerušoval a ťažko bolo chytiť v ňom nejaký rytmus. Bez ohľadu na to, aj v tomto stretnutí chlapci v čase, keď bolo najhoršie a súper sa priblížil, zachovali chladnú hlavu. Priebeh zápasu sme mali pod kontrolou. Bolo veľa dobrých momentov, hoci sa vyskytli aj drobné chyby. Potešil gólový prínos Dominika Kroka, ako aj skvelý výkon brankára Igora Čuprynu. Nielen sobotňajší finálový zápas, ale celý turnaj hodnotíme pozitívne. Vyskúšali sme si rôzne herné varianty. Môžeme byť spokojní. Chlapci si zaslúžia krátke voľno a od utorka rána sa začne príprava na Česko-slovenský pohár a na nabitý súťažný program.“