Tenista Andy Murray plánuje štart vo štvorhre v rámci rozlúčky s profesionálnou kariérou počas Wimbledonu

LONDÝN 7. marca (WebNoviny.sk) – Britský tenista Andy Murray plánuje štart vo štvorhre v rámci rozlúčky s profesionálnou kariérou počas tohtoročného Wimbledonu. Tridsaťjedenročný Murray absolvoval v januári úspešnú operáciu bedra, po ktorej podľa vlastných slov už momentálne necíti bolesť.

Je však naďalej otázne, či sa dokáže dostať do požadovanej formy, aby mohol absolvovať štart vo dvojhre. Dvojnásobný wimbledonský víťaz (2013, 2016) Murray preto uvažuje nad štartom v debli. „Ak by to bolo možné, tak by som to vyskúšal,“ povedal Murray pre Sky News, cituje ho portál orf.at.

Rovnakú operáciu ako Murray absolvoval vlani aj americký deblový špecialista Bob Bryan, ktorému po zákroku trval návrat na kurty približne pol roka.

Trojnásobný grandslamový víťaz Murray je podľa vlastných slov v kontakte s Bobom. Rehabilitácia je však po takom type operácie individuálna a v prípade komplikácii by sa Murrayho návrat mohol oddialiť o ďalšie dva až tri mesiace.