Testovací modul Dragon sa odpojil od Medzinárodnej vesmírnej stanice a smeruje na Zem

MYS CANAVERAL 8. marca (WebNoviny.sk) – Vesmírny modul Dragon súkromnej spoločnosti SpaceX sa v piatok ráno odpojil od Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a smeruje naspäť na Zem.

Pripojila sa k ISS

Modul, na ktorého palube sa nachádza testovací panák Ripley, by mal dopadnúť do Atlantického oceánu pri pobreží Floridy. Malo by sa tak stať o 8:45 východného štandardného času (14:45 stredoeurópskeho času). Predošlé časti misie sa uskutočnili podľa plánu.

Vesmírna loď navrhnutá na prepravu ľudí do vesmíru vyštartovala v sobotu z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. K ISS sa pripojila v nedeľu.

Ripley má na sebe skafander a v oblastiach hlavy, krku a chrbtice má pripevnené senzory, ktoré zbierajú potrebné informácie o tom, čomu budú čeliť ľudia na ceste do vesmíru.

Preprava astronautov

Ak bude test úspešný, spoločnosť plánuje neskôr počas roka odobriť využitie systému na prepravu astronautov. Po uplynulé roky používali USA na prepravu ruské rakety Sojuz.

Prvým astronautom z ISS, ktorý vstúpil do modulu po jeho pripojení a posledný ho aj opustil, bol Kanaďan David Saint-Jacques. Podľa neho je Dragon „veľmi špičkový“, pričom ho tiež nazval vyššou cestovnou triedou.