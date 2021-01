Testovanie na koronavírus v Košiciach: Mesto má k dispozícii viac ako 130-tisíc antigénových testov

V Košiciach sa v piatok o 16:00 začalo celomestské bezplatné testovanie osôb na ochorenie COVID-19. Mesto zabezpečilo 110 odberových tímov na 66 odberových miestach. Na brífingu o tom informoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

“Testovanie je pre všetkých tých, ktorí majú zvýšenú mobilitu, ktorí chodia do práce, starajú sa o svojich blízkych či tých, ktorí sú v kritickej infraštruktúre a môžu byť potencionálnym rizikom pre svoje rodiny a blízkych,” uviedol Polaček. Ako ďalej dodal, momentálne má mesto k dispozícii viac ako 130-tisíc antigénových testov.

Odberné miesta sú v piatok otvorené od 16:00 do 20:00 V sobotu 9. januára a v nedeľu 10. januára to bude od 9:00 do 17:00 hod. V areáli K13 – Košické kultúrne centrá v Kulturparku na Kukučínovej ulici a vo Vstupnom areáli U. S. Steelu sa budú vykonávať testy aj v pondelok 11. januára.

Testuje sa prevažne na základných školách a sú zriadené aj dve veľkokapacitné odberné miesta v priestoroch Magistrátu mesta Košice na Triede SNP a v Kulturparku. Pozitívne testované osoby zároveň majú možnosť ísť aj na PCR testovanie.