Theresa Mayová odmieta kompromisy v rokovaniach s Európskou úniou aj ďalšie referendum o brexite

LONDÝN 2. septembra (WebNoviny.sk) – Britská premiérka Theresa Mayová sa opäť vyjadrila proti výzvam na ďalšie referendum o vystúpení krajiny z Európskej únie (EÚ).

V texte, ktorý v nedeľu publikoval nedeľník Sunday Telegraph, napísala, že by to bola „hrubá zrada našej demokracie a… dôvery“. „V lete 2016 sa vyjadrili milióny ľudí. V mnohých prípadoch prvý raz po desaťročiach verili, že na ich hlase záleží, že po rokoch, keď mali pocit, že ich politici ignorujú, budú ich hlasy vypočuté,“ napísala s tým, že ak by sa ich na to pýtali znovu, bola by to zrada.

Premiérka zároveň trvá na tom, že v rokovaní s EÚ nepristúpi na kompromisy, ak nebudú v národnom záujme. Nasledujúce mesiace budú podľa nej kritické pre budúcnosť krajiny, no je rozhodnutá naplniť demokratické rozhodnutie Britov.

V rokovaniach o brexite podľa jej slov nastal „skutočný progres“ po tom, ako kabinet v júli vytvoril takzvaný plán z Chequers, ktorý však viedol k rezignácii dvoch ministrov. I keď rokovaniam ešte zďaleka nie je koniec, ubezpečuje, že chcú odísť s dobrou dohodou a sú si istí, že to sa im aj podarí dosiahnuť. Vláda je však podľa nej pripravená aj na možnosť, že úniu opustia bez dohody.

Británia by mala úniu opustiť v marci 2019, no zatiaľ ešte nedospela k dohode o budúcich vzťahoch. Tú by mali podľa európskych lídrov uzavrieť najneskôr do novembra. Organizácia People’s Vote žiada, aby v krajine vypísali ďalšie referendum, v ktorom by sa mohli ľudia vyjadriť k dohode o brexite.

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a agentúry AP.