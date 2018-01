Thomas Dressen sa senzačne stal kráľom Streifu na Hahnenkamme

KITZBÜHEL 20. januára (WebNoviny.sk) – Nemec Thomas Dressen senzačne ovládol prestížne preteky v zjazde v rakúskom Kitzbüheli v rámci 78. ročníka slávneho Hahnenkammu.

Podľa mnohých najťažší zjazd v kalendári Svetového pohára alpských lyžiarov vyhral Dressen s náskokom 20 stotín sekundy pred úradujúcim majstrom sveta Švajčiarom Beatom Feuzom a 41 stotín pred 37-ročným Rakúšanom Hannesom Reicheltom.

Kráľovský zjazd na Streife mal dĺžku 3312 m

Favorizovaný Nór Aksel Lund Svindal, ktorý sa v piatok v Kitzbüheli tešil z trumfu v super G, sa musel uspokojiť s ôsmym miestom s odstupom 1,12 s. Kráľovský zjazd na Streife mal tento rok dĺžku 3312 m a prevýšenie 860 m.

Dressen sa teší z víťaznej premiéry v pretekoch SP v kariére a z celkovo druhého pódiového umiestnenia. Dvadsaťštyriročný rodák z Garmisch-Partenkirchenu doteraz stál na stupňoch víťazov len vlani začiatkom decembra po pretekoch v zjazde v americkom Beaver Creeku, kde skončil na treťom mieste.

Dressen sa históriou nezaoberal

Nemecké zjazdové lyžovanie čakalo na triumf na slávnej zjazdovke Streif od roku 1979, keď ho dosiahol Sepp Ferstl. „Nejakou históriou som sa vôbec nezaoberal. Sústredil som sa len na seba a na to, aby som lyžoval čo najlepšie. Keď si však predstavím, čo sa teraz deje v Nemecku, som hrdý na svoj výkon,“ uviedol v prvej reakcii Thomas Dressen podľa webu laola1.at.

K svojej víťaznej jazde ešte poznamenal: „Samozrejme, je pre mňa prekvapenie, ako som jazdil. V tréningu som mal problémy najmä na Steilhangu. Aj preto som nemohol uveriť jednotke pri svojom mene pri prejazde cieľom. Myslel som si, že je to len vtip. Snažil som sa naplniť to, čo mi vraveli tréneri. Túto náročnú zjazdovku som za ostatné dni absolvoval po štvrtý raz a práve dnes to vyšlo najlepšie.“

Svetový pohár v alpskom lyžovaní

Kitzbühel

Zjazd mužov: 1. Thomas Dressen (Nem.) 1:56:15 min, 2. Beat Feuz (Švaj.) +0,20 s, 3. Hannes Reichelt (Rak.) +0,41, 4. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,46, 5. Marc Gisin (Švaj.) +0,68, 6. Andreas Sander (Nem.) +0,74,…8. Aksel Lund Svindal +1,12, … 10. Kjetil Jansrud (obaja Nór.) +1,30.

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 24 z 37 pretekov): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 974 bodov, 2. Henrik Kristoffersen 800, 3. Aksel Lund Svindal 666, 4. Kjetil Jansrud (všetci Nór.) 665, 5. Alexis Pinturault (Fr.) 588, 6. Beat Feuz (Švaj.) 536, … 119. Andreas Žampa 13 (SR), … 128. Adam Žampa (SR) 10.

Poradie v hodnotení zjazdu vo Svetovom pohári (po 6 z 9 pretekov): 1. Aksel Lund Svindal (Nór.) 452 bodov, 2. Beat Feuz (Švaj.) 442, 3. Thomas Dressen (Nem.) 265, 4. Kjetil Jansrud (Nór.) 264, 5. Dominik Paris (Tal.) 254, 6. Matthias Mayer (Rak.) 216