Tom Dumoulin dostal na Tour de France 20-sekundovú penalizáciu

MUR DE BRETAGNE 13. júl (WebNoviny.sk) – Holandský cyklista Tom Dumoulin v službách nemeckého tímu Sunweb sa stal prvým penalizovaným mužom 105. ročníka Tour de France.

V posledných kilometroch štvrtkovej šiestej etapy s cieľom v Mur de Bretagne mal technické problémy a s návratom do pelotónu mu pomáhalo tímové auto. Za jazdu v jeho závetrí dostal jeden z favoritov na pódiové umiestnenie dvadsaťsekundový trest, ktorý sa mu pripočítal k času. Informovalo o tom riaditeľstvo pretekov.

Dvadsaťsedemročný Dumoulin mohol byť po úvodných piatich etapách spokojný so svojim postavením vo výsledkovej listine. Dovtedy figuroval na siedmej priečke celkového poradia s mankom trinástich sekúnd na lídra.

Vo štvrtkovom šiestom pokračovaní „starej dámy“ však stratil 53 sekúnd a finišoval až na 46. priečke. Navyše, od rozhodcov dostal dodatočnú dvadsaťsekundovú penalizáciu a pokutu 50 švajčiarskych frankov, pretože v snahe o dostihnutie pelotónu mu pomáhalo tímové vozidlo.

„Mal som ťažkosti s predným kolesom. Potreboval som ho čo najrýchlejšie vymeniť a potom sa vrátiť do hlavného ‚balíka‘. Bolo to však náročné. Na Tour vás vždy čaká veľa zvratov a tentoraz nebolo šťastie na našej stráne,“ vyjadril sa pre VeloNews.com Tom Dumoulin, ktorý klesol v boji o žltý dres na 19. miesto so stratou 1:23 min. Od obhajcu prvenstva Chris Frooma ho momentálne delí 21 sekúnd.

