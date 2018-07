Tomáš Vestenický bude opäť hosťovať v FC Nitra, rokovania však boli pomerne horúčkovité

NITRA 24. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový útočník Tomáš Vestenický bude aj v sezóne 2018/2019 hosťovať z poľskej Cracovie Krakov v slovenskom fortunaligovom tíme FC Nitra. Informáciu potvrdili obidva zainteresované kluby.

Dvadsaťdvaročný rodák z Topoľčian strávil na hosťovaní pod Zoborom aj jarnú časť uplynulého ročníka. Vestenický prišiel do Cracovie začiatkom roka 2016 z talianskeho AS Rím. Na Apeninskom polostrove pôsobil aj v Modene.

„Tomáš je kvalitný zakončovateľ a z toho dôvodu boli rokovania pomerne horúčkovité. Mal aj iné ponuky a ja som veľmi rád, že sme ho presvedčili a prišiel k nám za približne polovičných podmienok, ktoré mal v Poľsku. To si treba vážiť. Od Tomáša čakáme to, čím je známy, a to sú góly. Myslím si, že pri dvojici Taiwo – Vestenický sa diváci môžu tešiť na ofenzívnejší prejav nášho tímu,“ neskrýval spokojnosť športový riaditeľ nitrianskeho klubu Marián Süttő.

„Čakal som na toto hosťovanie, aby som mohol čím skôr trénovať s Nitrou. Teraz som spokojný a veľmi sa teším na nový štadión. Dúfam, že nás prídu podporiť diváci a my zahráme dobrú sezónu. Samozrejme, budeme chcieť streliť v zápasoch čo najviac gólov a dostať ich čo najmenej, ako každé mužstvo. Dúfam, že sa nám to bude dariť. V Nitre som predtým nastúpil v deviatich zápasoch a cítil som sa výborne. Aj v Krakove som sa cítil fyzicky dobre, ale keď chýba zápasová prax, tak aj kondičná stránka nie je taká, ako by som si predstavoval. Preto dúfam, že zápasová prax teraz príde a budem hrať čo najviac,“ zaželal si na klubovom webe Nitry Tomáš Vestenický.