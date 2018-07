Video: Miroslav Stoch strelil nádherný gól aj neskóroval do takmer prázdnej brány

PRAHA 23. júla (WebNoviny.sk) – Futbalisti Slavie Praha rozbehli nový ročník najvyššej českej súťaže hladkým víťazstvom 3:0 v Olomouci. Podiel mal na ňom aj slovenský stredopoliar Miroslav Stoch, ktorý po polhodine hry zvýšil náskok hostí na 2:0.

Stoch sa prezentoval svojou typickou strelou z diaľky, tentoraz z vyše 25 m prekonal olomouckého brankára Miloša Buchtu. Bývalý slovenský reprezentant odohral takmer celý zápas, až v 90. min ho vystriedal Jaroslav Zelený.

„Dosiahli sme super výsledok na začiatok sezóny. Čo sme si povedali a trénovali, to sme na ihrisku aj splnili. Výborne sme to zvládli aj takticky. Keby sme premenili všetky naše šance, mohlo to byť oveľa viac ako 3:0. Verím, že toto nie je náš strop a budeme sa ešte zlepšovať,“ uviedol Miroslav Stoch v rozhovore na oficiálnom webe Slavie Praha.

K svojmu parádnemu gólu 28-ročný nitriansky rodák poznamenal: „Som rád, že to tam padlo. Trafil som to ideálne. Pred brankárom lopta ešte trochu zaplávala a to sa vždy ťažko chytá.“ Stoch mohol pridať aj ďalší gól, ale v dobrej pozícii pred takmer prázdnou bránkou domácich netrafil dobre loptu. „Mrzí ma to, bola to moja veľká chyba. Veľmi som sa na tú strelu sústredil a potom som trafil loptu úplne zle – pätou,“ ozrejmil Stoch.

Jeden z adeptov na český titul Slavia sa po neúplnom 1. kole Fortuna ligy vyšvihol na čelo tabuľky. Stoch však upozornil aj na náročnosť prvého zápasu v novej sezóne. „Úvodný zápas je vždy náročný na kondíciu. Je leto a s tým spojené teplo a my sme si siahli až na dno svojich síl. Tak to však má byť,“ dodal Stoch pre slavia.cz.