Tony Martin vydraží striebornú olympijskú medailu, zisk venuje na pomoc Ukrajine

Niekdajší skvelý cyklista Tony Martin sa rozhodol vydražiť svoju striebornú medailu z olympijských hier v Londýne 2012 a vyzbierané peniaze venovať na pomoc vojnou skúšanej Ukrajine.

Podľa vlastných slov 36-ročný Nemec nikdy predtým nezažil smutnejšie obdobie v živote ako teraz počas vojenskej operácie Ruska na Ukrajine, keď je denno-denne konfrontovaný s obrázkami utekajúcich ľudí a vojnou zničenej krajiny. Dražba medaily potrvá do 9. apríla do 18.00 h na webe www.unitedcharity.de/Auktionnen/Tony-Martin-Olympiasilber.

Pomoc je viac ako športový úspech

„Až teraz zisťujem, čo je naozaj v živote dôležité. Rozmýšľal som, ako môžem aspoň trochu zmierniť utrpenie Ukrajincov a rozhodol som sa vložiť do hry moju olympijskú medailu. Táto pomoc je pre mňa viac ako dávnejší športový úspech,“ uviedol Tony Martin, cituje ho portál denníka Bild.

Držiteľ štyroch zlatých medailí v individuálnej časovke a celkovo ôsmich zlatých z majstrovstiev sveta po skončení kariéry pracuje ako vychovávateľ na súkromnej škole vo švajčiarskom Kreuzlingene. A vojna dorazila už aj do tohto kúta Európy. Minimálne tak, že spomenutá škola poskytla priestory pre 43 utečencov z radov ukrajinských hokejistov s rodinami.

Vyvolávacia cena 5-tisíc eur

Aj to je čiastočne zásluha Tonyho Martina a jeho ochoty pomáhať. „Chcel som však prispieť aj osobne, preto sa vzdávam olympijskej medaily. Jej vyvolávacia cena bude 5-tisíc eur. Ak by ju niekto kúpil za 20-tisíc, bol by to skvelý výsledok. Peniaze poputujú na účet United Charity, ktorá je priamo napojená na protivojnové projekty na Ukrajine,“ vysvetlil Martin.

Na záver ešte niekdajší časovkársky špecialista tímov High Road, Omega Pharma Quick Step, Kaťuša Alpecin a Jumbo Visma dodal: „Ak budem mať raz vnúčatá, budem im hovoriť o tom, ako moja medaila niekomu pomohla. Myslím si, že to bude viac ako keby videli jej originál. Aj tak mi nik nevezme moje športové spomienky.“