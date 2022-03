Vojna na Ukrajine: Američania pomôžu s vojenskou technikou, Putin podľa zástupcu šéfa NATO nemôže vyhrať (online)

USA sľúbili zvýšenie vojenskej pomoci Ukrajine, povedal v sobotu po schôdzke s americkým prezidentom Joeom Bidenom v Poľsku ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. „Nijaká iná krajina neposkytla Ukrajine viac podpory ako USA. A to je rozhodujúce,“ uviedol šéf ukrajinskej diplomacie. Informuje o tom portál bbc.com.

„Ukrajinská vytrvalosť a západné zbrane, predovšetkým americké zbrane, sú receptom pre úspech na bojisku,“ vyhlásil Kuleba. Nezverejnil nijaké podrobnosti o ďalšej vojenskej pomoci, ale konštatoval: „Dnes sme dostali dodatočne prísľuby zo strany USA o tom, ako sa bude naša spolupráca v oblasti obrany vyvíjať.“

Otvoria sa dva humanitárne koridory

Ukrajinská vláda podľa vicepremiérky Iryny Vereščukovej dohodla s ruskými silami na nedeľu dva humanitárne koridory. Podpredsedníčka vlády uviedla, že koridory budú viesť z frontových línií v Luhanskej a Doneckej oblasti a využiť ich môžu aj obyvatelia obliehaného mesta Mariupoľ, ktorí na prepravu používajú vlastné autá. Informuje o tom portál news.sky.com.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Ako informoval tlačový odbor MV SR, pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho čísla +4212/48 59 33 12. Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či na ponuky ubytovania.

Víťazstvo Putina je neprípustné

Zástupca generálneho tajomníka NATO Mircea Geoana vyhlásil, že mesiac trvajúca „barbarská vojna“ ruského prezidenta Vladimira Putina proti Ukrajine je vojnou, v ktorej nemôže vyhrať. V rozhovore pre tlačovú agentúru The Associated Press bývalý rumunský minister zahraničia a veľvyslanec v USA dodal, že Severoatlantická aliancia by bola „nútená prijať primerané opatrenia“ v prípade chemického alebo jadrového útoku. Odmietol však povedať, aké opatrenia by to boli.

„NATO je obrannou alianciou, ale je aj jadrovou alianciou,“ povedal Geoana. „Ak proti Ukrajine použijú chemické zbrane alebo iný druh sofistikovanejších systémov, od základu by to zmenilo povahu vojny, ktorú Putin vedie proti Ukrajine“. „Môžem garantovať, že NATO je pripravené odpovedať proporcionálne,“ dodal.

Geoana uviedol, že útok na divadlo v meste Mariupoľ, ktorý podľa ukrajinských úradov zabil približne 300 civilistov, je „ďalším dôkazom, že Putinova vojna je vojnou, ktorá je nevyprovokovaná, nelogická a tiež barbarská“. Brutálna vojna, ktorú Rusko vedie od 24. februára, však má opačný vplyv, ako Putin dúfal, a zjednotila západné štáty a posilnila NATO, povedal Geoana.

Vojna na Ukrajine (online) minúta po minúte 10:02 Cez hraničné priechody na slovensko-ukrajinskej hranici prešlo v sobotu 26. marca 4 310 utečencov. Bolo medzi nimi 876 mužov, 2 283 žien a 1 151 detí. O dočasné útočisko požiadalo 691 osôb. Všetky činnosti v súvislosti s utečencami z Ukrajiny zabezpečovalo 139 policajtov, 58 hasičov, 113 colníkov, 198 vojakov, päť duchovných, 132 dobrovoľníkov a 80 príslušníkov zahraničných zložiek. V tlačovej správe o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. Zároveň bolo vypravených 64 autobusov, ktoré prepravili 740 osôb na rôzne miesta v rámci Slovenskej republiky a osem vlakov, ktoré prepravili 699 utečencov. Za včerajší deň ubytovali 33 ľudí, voľné kapacity sú na úrovni 9 322 voľných lôžok. Celkovo na Slovensko od začiatku vojny 279 607 osôb a o dočasné útočisko požiadalo od 1. marca 53 912 utečencov z Ukrajiny. 9:28 Na nedeľu sú naplánované dva humanitárne koridory. Tie budú viesť z frontových línií v Luhanskej a Doneckej oblasti a využiť ich môžu aj obyvatelia obliehaného mesta Mariupoľ.

Rodina stojí pred svojím zničeným a rozbombardovaným domom. Foto: SITA/AP

9:01 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nočnom videopríhovore vyzval západné vlády, aby jeho krajine dodali lietadlá, tanky a systémy protiraketovej obrany.

