Toto je koniec, oznámil Elton John

NEW YORK 24. januára (WebNoviny.sk) – Slávny spevák a hudobník Elton John sa rozhodol raz a navždy skoncovať so živým vystupovaním. Po skončení pripravovaného turné, ktoré sa začína v septembri a bude trvať tri roky, sa chce venovať už len rodine. „Mojimi prioritami sú teraz moje deti, môj manžel a moja rodina. Toto je koniec,“ oznámil dramaticky počas stredajšieho predstavenia na spoločenskej udalosti v New Yorku.

Elton John má 70 rokov a v roku 2021, keď sa skončí jeho rozlúčkové turné, budú jeho deti vo veku 10 a 8 rokov. Rozlúčkové turné má názov Farewell Yellow Brick Road a spevák v rámci neho odohrá okolo 300 vystúpení v Severnej aj Južnej Amerike, Európe aj Ázii.

Množstvo ocenení

Elton Hercules John, vlastným menom Reginald Kenneth Dwight, počas svojej vyše 50-ročnej kariéry predal vyše 300 miliónov kópií nahrávok na celom svete. Je tak jedným z najúspešnejších hudobníkov všetkých čias. Okrem množstva iných ocenení získal aj šesť Grammy, vrátane Grammy Legend Award, päť BRIT Awards, Oscara, Zlatý glóbus či divadelnú cenu Tony.

V roku 1994 ho uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy. Medzi jeho najväčšie hity patria piesne ako Rocket Man, Tiny Dancer, Your Song, Candle In The Wind, Saturday Night’s Alright For Fighting, Don’t Go Breaking My Heart (feat. Kiki Dee), Sorry Seems To Be The Hardest Word, I Guess That’s Why They Call It The Blues, I’m Still Standing, Don’t Let The Sun Go Down On Me (feat. George Michael), Sacrifice, Circle Of Life, Can You Feel The Love Tonight, Are You Ready For Love alebo Nikita. Od roku 1993 tvorí pár s filmárom Davidom Furnishom. V decembri 2014 sa zosobášili.