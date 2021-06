Tour de France 2021 (2. etapa): Saganovi nevyšiel útok a skončil trinásty, šprintérsku prémiu vyhral Theuns (video+foto)

Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe skončil trinásty na rýchlostnej prémii v rámci 2. etapy na 108. ročníku Tour de France a do bodovacej súťaže si pripísal iba 3 body.

V priebežnom poradí zelenej súťaže sa posunul z ôsmej na siedmu priečku s 18 bodmi. V hlavnom poli cyklistov si to šprintéri medzi sebou rozdali až o celkové siedme miesto na prémii keďže prvých šesť miest si rozdelili cyklisti v úniku.

Prémiu v Plouhe na 85. km vyhral a 20 bodov do súťaže o zelený dres si pripísal Belgičan Edward Theuns z tímu Trek-Segafredo. Cyklisti v nedeľu prekonávajú 183,5 km vo zvlnenom teréne na trase Perros-Guirec – Mur-de-Bretagne Guerlédan.

Saganovi nevyšiel útok na siedmu priečku na prémii, ktorú spolu s 9 bodmi pre seba získal austrálsky rýchlik Caleb Ewan. Hneď za ním skončil známy Brit Mark Cavendish, ktorý dosiahol aj najvyššiu maximálnu rýchlosť 66,6 km/h.

Pred Saganom figurovali všetci jeho rivali v boji o zelený dres s výnimkou Austrálčana Michaela Matthewsa, ktorý bol až štrnásty za 2 body.

Keďže Sagan bol zapletený v jednom z dvoch hromadných pádov v sobotnej prvej etape, čakalo sa, či bude v nedeľu zdravotne v poriadku. V úvodnej etape totiž v závere nabral trojminútové manko a o víťazstvo vo finálnom kopci nebodoval .

„Som v pohode. Bol to nervózny deň a veľa cyklistov popadalo aj z iných tímov. Taká je však Tour de France. Záver bol v sobotu dosť ťažký na mňa, nastúpalo sa 3100 m. Preto som len tak došiel do cieľa. Nedeľňajší záver etapy poznám a určite vyskúšam vziať body na šprintérskej prémii aj v závere etapy,“ uviedol Peter Sagan pre RTVS ešte pred štartom 2. etapy.

💚 Like yesterday, 🇦🇺 @CalebEwan is once again the fastest in the bunch at the intermediate sprint of Plouha.

💚 Comme hier, 🇦🇺 @CalebEwan est à nouveau le plus rapide du peloton au sprint intermédiaire de Plouha.#TDF2021 pic.twitter.com/GV4QmQQAxo

— Tour de France™ (@LeTour) June 27, 2021