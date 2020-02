Transparency: PS zneužívalo na kampaň facebook prezidentky

Progresívne Slovensko malo pri cielení inzercie na Facebooku v rukách aj aktuálne kontaky profilovej stránky prezidentky Zuzany Čaputovej. Informuje o tom Transparency International Slovensko (TIS).

Podľa TIS to napríklad ukazuje inzerát lídra PS Michala Trubana z tohto týždňa s reakciami Andreja Danka na blokádu parlamentu. V popise cielenia reklamy je uvedené, že okrem iného sa status ukazoval aj fanúšikom stránky prezidentky.

Reklamu je možné takto nastaviť len vtedy, ak disponujete administrátorskými právami k dotyčnej stránke (resp. tá vám prístup ku kontaktom umožnila), čo nám potvrdil aj zamestnanec Facebooku, vysvetľuje TIS.

TIS ďalej na svojom facebooku napísalo, že hovorca prezidentky Martin Strižinec v reakcii napísal, že nevedia o takýchto aktivitách. „Pôvodní administrátori facebookového profilu Zuzany Čaputovej boli nahrádzaní postupne novými, v závislosti od toho, ako sa priebežne dopĺňal tím spolupracovníkov prezidentky a odbor komunikácie ,“ napísal. Vyhol sa však odpovedi, kto aktuálne stránku spravuje a či takéto konanie považuje za etické.

Zuzana Čaputová bola podpredsedníčkou a prezidentskou kandidátkou PS. Pri zvolení mala na FB 100-tisíc sledovateľov, v súčasnosti ich má už 183-tisíc. TIS pripomína, že z politikov má na Slovensku viac fanúšikov len Andrej Kiska.

„Reklamu na Facebooku cielime na veľké množstvo cieľových skupín, podľa záujmov aj demografických údajov. Používame aj cieľové skupiny z predošlých kampaní PS/SPOLU. Jedným z publík boli aj fanúšikovia stránky Zuzany Čaputovej. Po upozornení sme nášho dodávateľa požiadali o zrušenie cielenia podľa fanúšikov stránky,“ reagovala pre TIS hovorkyňa PS/Spolu Silvia Hudáčková.

Ak však chcete priamo cieliť na fanúšikov stránky prezidentky, ako to robili v PS, museli podľa TIS mať k jej profilu administrátorský prístup. „Bez toho môžete cieliť len na demografické či iné všeobecné charakteristiky užívateľov, čo je samozrejme drahšie, resp. menej účinné. Cieliť na stránku prezidentky by teraz nešlo, ani keby ju mali pod kontrolou ešte v minulosti, povedali nám z Facebooku,“ píše TIS.

TIS upozorňuje, že pri inej inzercii lídra PS Michala Trubana bola zase FB reklama cielená na FB fanúšikov jeho knihy o podnikaní Support, vydanej v roku 2016. Aktuálne ich má 1100. Smernica GDPR, resp. zákon na ochranu osobných údajov zakazuje, aby kontakty získané na jeden (povedzme nepolitický) účel boli používané na niečo iné.

Koalícia PS/Spolu minula na inzerciu na Facebooku počas volebnej kampane viac ako ktorákoľvek iná strana. Doteraz to bolo už 250-tisíc eur.

TIS na záver uvádza, že nekalé získavanie kontaktov ľudí vrátane údajov o ich preferenciách na reklamné účely bolo predmetom viacerých škandálov. Najznámejším je kauza firmy Cambridge Analytica z predošlých prezidentských volieb v USA.

Facebook preto postupne rozšíril možnosť svojich užívateľov zistiť, prečo dostávajú na obrazovku akurát daný inzerát. Aj vy tak môžete spraviť kliknutím na tri bodky pri inzerátoch vpravo hore a potom na položku Why am I seeing this ad). Od minulého roka tak každý vidí, ako bola reklama zacielená, resp. odkiaľ má inzerent potrebné dáta.