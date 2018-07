Tranzit plynu do Ukrajiny cez plynovod Vojany-Užhorod značne klesol

BRATISLAVA 5. júla (WebNoviny.sk) – Slovensko-ukrajinský plynovod využíva náš východný sused zhruba na polovicu. Ukrajina totiž v týchto dňoch odoberá prostredníctvom plynovodu Vojany-Užhorod denne zhruba 19 miliónov metrov kubických plynu. Podobné množstvá plynu prúdili zo Slovenska na Ukrajinu aj počas júnových dní.

Ako vyplýva z informácií zverejnených slovenským prepravcom plynu, spoločnosťou Eustream, najviac plynu odoberali Ukrajinci zo Slovenska počas mája.

Denne sa odber plynu pohyboval na úrovni zhruba 31 miliónov metrov kubických. Najmenej plynu dostávala Ukrajina zo Slovenska začiatkom apríla, keď sa denne prepravilo menej ako dva milióny metrov kubických plynu.

Tento rok sa prepravilo menej plynu

Preprava plynu zo Slovenska na Ukrajinu bola v prvom polroku tohto roka nižšia ako v prvom polroku minulého roka. Vojanský plynovod bol totiž počas prvých šiestich mesiacoch minulého roka viackrát využitý na maximum, keď sa prepravilo zo Slovenska na Ukrajinu 41 miliónov metrov kubických plynu denne.

Stále platí, že doterajší rekord zaznamenal slovenský prepravca plynu v sobotu 29. októbra 2016. Vtedy sa reverzným tokom v Budinciach prepravilo vyše 44 miliónov kubíkov plynu.

Najviac zemného plynu prepravil Eustream hlavným plynovodom Bratstvo, ktorý vedie z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko a potom ďalej do západnej Európy. Počas prvých júlových dní sa preprava plynu týmto plynovodom pohybovala na úrovni 148 miliónov metrov kubických plynu denne. Najviac plynu sa plynovodom Bratstvo prepravovalo počas apríla, keď sa denne na Slovensko doviezlo aj 180 miliónov metrov kubických plynu.

Tok plynu do susedných krajín

Slovensko-rakúskym plynovodom sa v júni na Slovensko doviezlo od 5 do 7 miliónov metrov kubických plynu denne. Počas prvých júlových dní to bolo od 7 do 8 miliónov.

Zo Slovenska do Rakúska sa cez Baumgarten vyviezlo v júni zhruba od 110 miliónov do 140 miliónov metrov kubických. Začiatkom júla to bolo od 115 do 127 miliónov metrov kubických zemného plynu denne.

Do Českej republiky išlo zo Slovenska v júnových dňoch od 11 do 15 miliónov metrov kubických plynu denne. Naopak, z Česka sa cez Lanžhot doviezlo na naše územie počas júnových dní od 5 do 30 miliónov metrov kubických plynu denne.

Začiatkom júla pritieklo z Česka na Slovensko od 8 do 15 miliónov metrov kubických plynu denne. Do Česka išlo zo Slovenska zhruba 15 miliónov metrov kubických plynu denne.