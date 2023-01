Treba sa zamerať na to, akým národom chceme byť o 30 či 50 rokov, myslí si Heger (foto)

Pri príležitosti 30. výročia samostatnosti sa veľa bilancovalo a hodnotilo. Okrem minulosti, z ktorej by sme mali čerpať aj sa poučiť, by sme sa mali tiež zameriavať na budúcnosť. Na to, akým národom chceme byť o 30 či 50 rokov. Uviedol to na svojej sociálnej sieti dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) v reakcii na 30. výročie samostatnosti Slovenska, ktorého oslavy sa zavŕšili galavečerom v Slovenskom národnom divadle.

„Verím, že chceme byť vzdelaným, zdravým, sebavedomým a odhodlaným národom, ktorý sa nebojí vyjadriť svoj názor a vo svojich občanoch buduje zdravé vlastenectvo. No zároveň v nich upevňuje ľudskosť, ohľaduplnosť, otvorenosť a rešpekt. Národom, ktorý je pripravený pomôcť a spolupracuje so svojimi partnermi. V kľúčových momentoch sme sa dokázali vždy zomknúť a v tom spočíva naša sila,“ uviedol Heger s tým, že túto silu treba využiť na to, aby mohlo Slovensko napredovať.

„Príbeh rozdelenia Československa bol výnimočný a veľmi si želám, aby rovnako výnimočnými boli aj ďalšie príbehy, ktoré budú písať naše národy. Aby to boli príbehy plné úspechu, odvahy a odhodlania meniť veci k lepšiemu,“ uzavrel Heger.