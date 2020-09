Trenčín aj Ružomberok triumfovali vo Fortuna lige, Michalovce klesli na dno tabuľky

Štyri sobotňajšie súboje 7. kola základnej časti futbalovej Fortuna ligy 2020/2021 okrem iného priniesli aj prvé tohtosezónne víťazstvo hráčov Trenčína triumfom nad Nitrou či prepad futbalistov Michaloviec na dno tabuľky po vysokej prehre 0:4 v Ružomberku, Liptáci si tiež pripísali prvú ligovú výhru. Kolo dohrajú v nedeľu podvečer súbojmi Žilina – Slovan Bratislava a Senica – Dunajská Streda.

Ružomberčania boli v sobotu večer aktívnejší a aj omnoho efektívnejší. Na gól premenili hneď polovicu svojich striel na bránku Michalovčanov, tím zo Zemplína sa počas deväťdesiatich minút prezentoval iba dvoma neúspešnými.

Nie celkom spokojný Haspra

Na triumfe 4:0 sa hetrikom podieľal 21-ročný útočník Ladislav Almási. Napriek hladkému víťazstvu a zisku troch bodov nebol tréner Ján Haspra úplne spokojný.

„Až teraz som si uvedomil, že aj náš výkon je síce pekný výsledkovo 4:0, ale boli tam pasáže, kedy mi chýbala futbalovosť, hravosť a ľahkosť. Hlavne naivita súpera a najmä mladosť, ktorá je v mužstve súpera, nám umožnila dostať sa do tak ľahko získaného vedenia. Potom sa nám už hralo ľahšie. Záver zápasu bol z našej strany omnoho lepší ako úvod. Všetci sme v Ružomberku veľmi šťastní, že sa nám podarilo konečne zvíťaziť a ešte takýmto výrazným rozdielom, čo sme zažili pod mojím vedením prvýkrát,“ povedal kouč Haspra na pozápasovej tlačovej konferencii, jeho slová priniesol oficiálny web MFK Ružomberok.

Podľa kormidelníka hostí Jozefa Majoroša domáci triumfovali zaslúžene. „Ružomberok sa ani nemusel nadrieť a dal nám štyri góly. My sme mu ich ponúkli. Upozorňovali sme hráčov na štandardné situácie, výkopy od brankára i rýchle protiútoky. Vyrobili sme naivné chyby, ktoré v prvej lige nemajú čo robiť. Budeme si to musieť rozobrať,“ zhodnotil kouč Michalovčanov.

Trnava sa v domácom prostredí na tri body nadrela, ale napokon ich zo súboja proti Zlatým Moravciam získala zásluhou gólu Erika Pačindu z pokutového kopu v 63. minúte.

Koniec prehier v Spartaku

Spartak v sobotu ukončil sériu troch prehier a v tabuľke sa posunul na priebežnú štvrtú priečku. Pre kouča Norberta Hrnčára to bol prvý ligový súboj na lavičke Trnavy, v úvode aktuálneho týždňa totiž nahradil Mariána Šarmíra.

„Po zmene trénera nebolo veľa času niečo zásadné zmeniť, ale prvý polčas sme podľa mňa hrali veľmi dobre a nepustili sme Zlaté Moravce poriadne na našu polovicu. Mali sme nejaké šance, strely, a aj keď gól neprišiel, boli sme pokojní a verili sme do konca, že ten zápas vyhráme, čo sa aj potvrdilo a získali sme zaslúžené tri body,“ zhodnotil po súboji autor víťazného zásahu Pačinda, cituje ho oficiálny web trnavského klubu.

Tím FK Pohronie doma remizoval so Sereďou 2:2 a v tabuľke mu aktuálne patrí ôsma pozícia. Hráči Serede sú zatiaľ na výbornom 3. mieste.

„Bola to dobrá reklama pre futbal. Hlavne prvý polčas, v ktorom padli štyri góly. Mal som z tohto zápasu obavy, pretože som videl mužstvo Serede v predchádzajúcich stretnutiach, má dobre poskladaný tím, výbornú prechodovú fázu, potvrdili to. Klobúk dole pred hráčmi, že sa za stavu 0:2 vrátili do zápasu, ešte do polčasu sme vyrovnali. V druhom dejstve išli obe mužstvá za víťazstvom. Je to zaslúžená remíza,“ zhodnotil kouč domáceho kolektívu Mikuláš Radványi.